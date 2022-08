Anne Heche, de Chicago P.D., morre aos 53 anos

A atriz ganhadora do Emmy, Anne Heche, morreu aos 53 anos, após acidente de carro em Los Angeles, ocorrido em 5 de agosto de 2022. A atriz era conhecida, dentre outros trabalhos, por participar de Chicago P.D.

Heche bateu um Mini Cooper azul em uma casa na área de Mar Vista, em Los Angeles, na sexta-feira, 5 de agosto, o que fez com que seu veículo e a casa pegassem fogo, informa o ComicBook.

A atriz foi então levada ao hospital com queimaduras graves e ferimentos, e entubada, com relatos posteriores da polícia revelando que ela tinha entorpecentes em seu sistema no momento do acidente.

Na quinta-feira, 11 de agosto, um representante da família e amigos de Heche revelou em um comunicado que ela havia sido retirada do suporte de vida após ser declarada com morte cerebral, e que ela estava sendo mantida em um ventilador até que fosse determinado se algum de seus órgãos poderia ser doado.

Pouco depois de ser removida do suporte de vida, Heche faleceu, de acordo com vários relatos.

“O céu tem um novo Anjo”, escreveu Nancy Davis, ativista e amiga de Heche, no Instagram. “Minha amiga amorosa, gentil, divertida, cativante e linda Anne Heche foi para o céu. Sentirei falta dela terrivelmente e vou valorizar todas as belas memórias que compartilhamos”.

“Queremos agradecer a todos por seus desejos gentis e orações pela recuperação de Anne e agradecer aos funcionários dedicados e às enfermeiras maravilhosas que cuidaram de Anne no Grossman Burn Center no hospital de West Hills”, diz o comunicado. “Infelizmente, devido ao acidente, Anne Heche sofreu uma grave lesão cerebral e permanece em coma, em estado crítico. Não se espera que ela sobreviva. Há muito tempo foi sua escolha doar seus órgãos e ela está sendo mantida em suporte de vida para determinar se algum deles é viável para doação”.

“Anne tinha um coração enorme e tocou a todos que ela encontrou com seu espírito generoso. Mais do que seu extraordinário talento, ela espalhou bondade e alegria como o trabalho de sua vida – especialmente trabalhando pela aceitação de quem você ama. Ela será lembrada por sua honestidade corajosa e muito perdido por sua luz”, conclui o comunicado.

Carreira de sucesso

Nascida em 25 de maio de 1969 em Aurora, Ohio, Heche conseguiu os papéis de Vicky Hudson e Marley Love em Another World pouco depois de se formar no ensino médio.

Ela ganhou um Emmy por sua performance. Ela ganhou destaque na década de 1990 com performances como As Aventuras de Huck Finn, If These Walls Could Talk, Donnie Brasco, dentre outros.

Ela então conseguiu um papel de protagonista ao lado de Harrison Ford no filme de 1998 Seis Dias, Sete Noites. Um dia depois de ser escalada para o filme, foi revelado publicamente que Heche estava em um relacionamento com Ellen Degeneres, o que ela argumenta que a levou a ficar na lista negra em Hollywood por uma década.

Heche passou a ter papéis em Ally McBeal, Everwood, Nip/Tuck, Quantico, e Chicago P.D. Ela também dublou Suyin Beifong em Avatar: A Lenda de Korra.

Seu último papel na tela antes de sua morte foi em All Rise. Ela aparecerá postumamente na série da HBO The Idol, entre outros projetos.

Sobre o autor Guilherme Coral Refugiado de uma galáxia muito muito distante, caí neste planeta do setor 2814 por engano. Fui levado, graças à paixão por filmes e séries, ao curso de Cinema e Audiovisual e atualmente me aventuro pela faculdade de Jornalismo.