Anomalia: Conheça a bizarra ficção científica coreana da Netflix

A Netflix continua a investir bastante em produções sul-coreanas. Dessa vez, chega ao catálogo da plataforma Anomalia, uma série dramática sobre uma mulher que enxerga alienígenas aleatoriamente.

“Jihyo consegue ver alienígenas, e Bora está à caça dessas criaturas. Juntas, elas vão procurar o namorado de Jihyo, que desapareceu sem deixar rastro algum — e acabarão encontrando um mistério “não identificado”, diz a sinopse da série.

A trama segue Hong Ji-hyo (interpretada por Jeon Yeo Bin) em seu dia-a-dia. Não há nada de extraordinário em sua vida, exceto que em todos os lugares que ela vai, ela pode ver um alienígena cinza usando um boné de beisebol verde. E ele aparece apenas para observá-la.

Ji-hyo vem de uma família rica e usa suas conexões familiares para conseguir um emprego decente. Sua vida está perfeita até que seu namorado de quatro anos desaparece.

Ji-hyo se une a Heo Bo-ra (Nana), uma pesquisadora de OVNIs, enquanto procuram por seu namorado e outras pessoas desaparecidas.

O elenco de Anomalia tem estrela do k-pop

O público pode conhecer Jeon Yeo-bin de sua série mais recente da Netflix, Vincenzo, como Hong Cha-young. Yeo-bin vive Hong Ji-hyo, a jovem que perde o namorado. Ela enxerga alienígenas, mas não necessariamente acredita que eles são reais.

Como ela diz: “A única coisa em que preciso acreditar é em eu mesma”. Ela é empurrada para tentar resolver os mistérios de pessoas desaparecidas que podem não estar mais na Terra.

Jeon Yeo-bin esteve em várias séries e filmes e também ganhou prêmios em toda a Coréia do Sul.

Para os fãs de K-pop, Nana é bem conhecida por seu grupo After School. Im Jin-ah (Nana) vem expandindo seus talentos para atuar e modelar desde 2014, quando foi indicada e ganhou vários prêmios por atuação e modelagem.

Ela apareceu em séries de televisão e alguns filmes no topo de sua agitada carreira no K-pop, incluindo subgrupos chamados Orange Caramel e After School Red. Ela é conhecida como um ícone da moda que é extremamente popular no Instagram e um destaque nos tapetes vermelhos.

A equipe de Anomalia

A série é escrita por Jin Han-sae, que é mais conhecido por sua outra série da Netflix chamada Extracurricular (2020).

Em Extracurricular, Han-sae queria examinar a questão ‘por que o crime é ruim’ de uma maneira única. Embora Anomalia possa ser um pouco peculiar, é certo que tem um significado mais profundo embutido nele.

O diretor da série é Deok Noh, seus trabalhos anteriores incluem Reportagem Exclusiva, da Netflix, que foi anunciado como um thriller sombrio com elementos de humor.

Anomalia está disponível na Netflix.

