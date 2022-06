Anos depois da briga, astro de Two and a Half Men quer reunião com Charlie Sheen

Após a agitada demissão de Charlie Sheen na série Two and a Half Men, Jon Cryer quer reunião com Sheen anos depois da briga.

O ator de Supergirl, intérprete de Lex Luthor, gostaria de encontrar-se com seu ex-colega de elenco, após as coisas terem esfriado.

A última vez que Cryer e Sheen compartilharam seus momentos no set foi no dia conturbado em que Sheen teve um comportamento errático, por conta de problemas pessoais.

O astro de Two and a Half Men foi ao Twitter, compartilhou que assistiu Top Gun: Maverick e sugeriu que deveria ter uma reunião com Charlie Sheen.

“Acabei de ver Top Gun: Maverick. Acho que é hora de reunir com Charlie Sheen para Hot Shots: Parte três”, tuitou Cryer.

Os atores parecem estar em uma situação melhor do que aquela vivida no set da série de comédia. Quando foi demitido, Sheen acabou xingando o programa, após a Warner Bros. lhe enviar um aviso para parar de usar a imagem de Charlie Harper no intuito de promover Anger Management, seriado da FX.

Mesmo que os ex-colegas de trabalho tenham parado de conversar, Sheen guardou muito rancor e atacou Ashton Kutcher, seu substituto. Nas últimas quatro temporadas, Kutcher interpretou Walden Schmidt, e foi constantemente atacado, até que falou sobre o assunto durante uma entrevista ao Jimmy Kimmel Live!, em 2014.

Two and a Half Men está disponível no HBO Max.

