Antes de Wandinha, da Netflix, personagem ganhou série adulta; veja

Entre o final de 2022 e o início de 2023, Wandinha se estabeleceu como uma das produções mais populares da Netflix. O que muitos fãs não sabem é que, muito antes da estreia do projeto de Tim Burton, a personagem da Família Addams ganhou uma série bem mais adulta.

“Inteligente, sarcástica e apática, Wandinha Addams pode estar meio morta por dentro, mas na Escola Nunca Mais ela vai fazer amigos, inimigos e investigar assassinatos”, diz a sinopse de Wandinha na Netflix.

Além de Jenna Ortega no papel principal, o elenco de Wandinha conta também com Catherine Zeta Jones (A Lenda de Zorro), Luis Guzmán (Narcos), Gwendoline Christie (Game of Thrones) e Riki Lindhome (Entre Facas e Segredos).

Mostramos abaixo tudo que você precisa saber sobre a série adulta que Wednesday Addams ganhou muito antes do lançamento de Wandinha na Netflix; confira! (via Looper)

Antes de arrasar na Netflix, Wandinha teve série adulta

Interpretada por Jenna Ortega, a Wandinha da Netflix começa a série com 15 anos, e celebra seu aniversário de 16 ainda no decorrer da 1ª temporada.

Ou seja: na trama de Wandinha, a protagonista ainda é uma adolescente. Dessa forma, como seria uma “Wandinha adulta”?

A série “Adult Wednesday”, lançada originalmente em 2013, tem o objetivo de responder essa pergunta. Uma década após a estreia, a produção continua a fazer sucesso no YouTube.

Adult Wednesday foi criada pela atriz e roteirista Melissa Hunter (na foto acima), que também interpreta a versão adulta de Wandinha na série.

Na produção, Hunter desenvolve uma perspectiva única para a personagem, mas também utiliza como base as encarnações anteriores de Wandinha – como a de Lisa Loring na série A Família Addams, lançada nos anos 60, e a de Christina Ricci nos filmes da saga.

A série Adult Wednesday foi produzida por meio de financiamento coletivo. O objetivo original de Melissa Hunter era garantir apenas 5 mil dólares na plataforma IndieGoGo, mas no final das contas, a produtora faturou mais de 15 mil dólares.

Mesmo produzida com baixo orçamento, Adult Wednesday não se parece com uma produção amadora. Pelo contrário: a série conta com direção sólida e boas performances no elenco.

A 1ª temporada, lançada em 2013, contou com 6 episódios. A série é uma comédia, e se destaca por fazer referência a temas importantes, como o machismo e masculinidade tóxica.

Em um dos episódios mais interessantes, a versão adulta de Wandinha viaja a Los Angeles, onde é cantada por um grupo de homens. A protagonista vira a situação de cabeça para baixo, e no final, são os homens que se sentem intimidados.

Alguns episódios da série, com menos de 15 minutos de duração, garantiram mais de 20 milhões de acessos no YouTube.

Infelizmente, após uma disputa de direitos autorais, todos os episódios de Adult Wednesday foram removidos do YouTube. A série, por outro lado, continua disponível no site oficial da criadora Melissa Hunter.

“Sou uma grande fã de A Família Addams, e é por isso que decidi fazer a série, porque acho que Wednesday Addams é uma heroína divertida e vibrante, especialmente para as mulheres. Mas, a partir de agora, a série infelizmente está encerrada”, comentou Hunter.

A 1ª temporada de Wandinha está disponível na Netflix.

Sobre o autor Alexandre Guglielmelli Formado pela PUC Minas, sou especialista em filmes de terror, reality shows e cultura pop. Nas horas vagas, gosto de escrever e oferecer indicações de filmes e séries para os amigos.