Antes mesmo de estrear, série de Star Wars já tem 2ª temporada confirmada

O universo Star Wars segue a todo vapor no Disney+, na iminência do lançamento de Obi-Wan Kenobi. Há outros projetos em desenvolvimento, dentre eles a série de Cassian Andor, de Rogue One.

O roteirista e produtor Tony Gilroy confirmou que Andor terá, ao menos, duas temporadas no Disney+, deixando claro que ambas já estão planejadas.

Gilroy foi questionado sobre a presença de K-2SO, o droide de Rogue One interpretado por Alan Tudyk, na série. Ele não está na primeira temporada, mas parece que pode aparecer na segunda.

“Nós não temos Alan Tudyk”, disse Gilroy. “Ainda não, de qualquer maneira.”

O showrunner esclareceu que uma segunda temporada já está em andamento, dizendo: “É realmente, para mim, a segunda metade do romance. A primeira temporada é sobre Andor se tornar um revolucionário, e os 12 episódios seguintes o levam a Rogue One”.

Ainda não há data de estreia para Andor no Disney+, mas a série promete mudar muito no universo Star Wars.

