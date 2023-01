Anthony Hopkins será imperador romano em série de gladiadores

O astro da Marvel, Anthony Hopkins, vai ser um imperador romano em série de gladiadores para o streaming Peacock.

Hopkins vai estrelar a série Those About to Die, do diretor Roland Emmerich (Moonfall), e interpretará o imperador Vespasiano.

O personagem é descrito como “o imperador de Roma e chefe da linhagem flaviana. Ele é testado em batalha, um arrivista rural que reivindicou seu trono após a vitória em uma sangrenta guerra civil de dez anos. Ele está envelhecendo e é desprezado pelos patrícios que disputam por uma posição no Império e procurando suplantar seus herdeiros ao trono na primeira chance que tiverem”.

Robert Rodat será o roteirista da série e também um dos produtores. Rodat é conhecido por O Patriota, e foi indicado ao Oscar de Melhor Roteiro Original em 1999 (via ComicBook).

Mais sobre a nova série

Those About to Die é um drama épico ambientado no mundo complexo e corrupto da competição de gladiadores baseada em espetáculos.

A série apresenta um conjunto de diversos personagens de todas as partes da sociedade romana que colidem na interseção de esportes, política e dinastias da Roma Antiga.

Por enquanto, apenas Hopkins integra o elenco da nova série do Peacock.

Those About to Die não tem previsão de lançamento.

