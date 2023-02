Apaixonados Outra Vez: Romance com atores de Elite e Rebelde vai conquistar você

A série espanhola Apaixonados Outra Vez acaba de estrear na Netflix. Cheio de idas e vindas, esse romance emocionante tem tudo para conquistar os assinantes da plataforma. Afinal de contas, a produção traz astros de Elite e Rebelde nos papéis principais.

Apaixonados Outra Vez – Todas Las Veces que nos Enamoramos no título original – é uma criação de Carlos Montero, o co-criador de Elite.

O primeiro ano de Apaixonados Outra Vez estreou na Netflix no dia 14 de fevereiro de 2023. Ao todo, a temporada de estreia conta com 8 episódios.

Mostramos abaixo tudo que você precisa saber sobre a trama e o elenco de Apaixonados Outra Vez na Netflix; confira!

De que fala a série Apaixonados Outra Vez?

A trama de Apaixonados Outra Vez é ambientada no início dos anos 2000, especificamente em 2003.

Essa emocionante produção espanhola acompanha a história de Irene, uma estudante de cinema que, com a ajuda dos colegas, decide produzir um filme de comédia romântica.

Mas quando Julio – um jovem argentino – se muda para a Espanha sem uma vocação clara, a vida de Irene fica cada vez mais parecida com seu projeto de faculdade.

“Desde o momento em que se conhecem, Irene e Julio vivem uma montanha-russa de emoções. Será que essa história de amor terá um final feliz?”, diz a sinopse oficial de Apaixonados Outra Vez na Netflix.

Além disso, a série aborda as histórias de vários estudantes de cinemas que vivem as idas e vindas do amor pelas ruas de Madri. Segundo Carlos Montero, Apaixonados Outra Vez é um projeto bem mais “realista” do que Elite, por exemplo.

“Sempre tive a vontade de escrever uma comédia romântica sobre as pessoas que, literalmente, produzem as comédias”, disse o showrunner.

Apaixonados Outra Vez tem astros de Elite e Rebelde no elenco

Como citamos anteriormente, o elenco de Apaixonados Outra Vez é liderado por atores de Elite e Rebelde, duas das séries de linguagem espanhola mais populares da Netflix.

A protagonista Irene é interpretada por Georgina Amorós, famosa por sua performance como Cayetana Grajera Pando na série Elite.

Julio, por sua vez, ganha vida pela atuação de Franco Masini. Você, provavelmente, conhece o ator como o Luka Collucci da série Rebelde.

“Apaixonados Outra Vez é uma história de amor, para quem machuca e para quem cura. É uma viagem à nostalgia com Georgina Amorós. E que viagem!”, comentou o astro em uma postagem no Instagram.

Na Netflix, o elenco de Apaixonados Outra Vez é completado por Carlos González (Venenos), Blanca Martínez (O Orfanato) e Kyle Scudder (Pandemias).

A 1ª temporada de Apaixonados Outra Vez, com 8 episódios, está disponível na Netflix. Você também pode assistir Rebelde e Elite na plataforma.

Sobre o autor Alexandre Guglielmelli Formado pela PUC Minas, sou especialista em filmes de terror, reality shows e cultura pop. Nas horas vagas, gosto de escrever e oferecer indicações de filmes e séries para os amigos.