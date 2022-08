Apesar do sucesso, Stranger Things não consegue superar série da Netflix

A quarta temporada de Stranger Things provou ser um sucesso estrondoso para a Netflix, ainda assim, ela não conseguiu superar outro popular seriado da plataforma.

Agora que 28 dias se passaram desde a estreia do volume 2 da quarta temporada, é oficial: ela não quebrou o recorde de Round 6 para se tornar a temporada mais popular da Netflix de todos os tempos.

A Gigante do Streaming calcula essa estatística com base nas horas visualizadas durante os primeiros 28 dias de disponibilidade de um título.

No caso do lançamento segmentado da quarta temporada de Stranger Things, a visualização do Volume 1 nos 28 dias após sua estreia foi combinada com a visualização do Volume 2 após 28 dias – o que significa que a visualização do Volume 1 durante a janela elegível do Volume 2 não contribuiu para a contagem final.

Por fim, a quarta temporada de Stranger Things terminou com 1,4 bilhão de horas assistidas, em comparação com os 1,7 bilhão de Round 6.

Importante notar é o tempo de ambas as temporadas: Round 6 tem aproximadamente 8 horas de duração no total, enquanto a quarta temporada de Stranger Things tem aproximadamente 13 horas de duração, mas a vantagem de 5 horas da ficção científica dos irmãos Duffer ainda não foi suficiente para igualar o drama sul-coreano de Hwang Dong-hyuk.

Os criadores da série estão desenvolvendo produções derivadas de Stranger Things.

A nova série derivada será inspirada em uma ideia original de Matt e Ross Duffer, os gêmeos que criaram o show, a plataforma de streaming também anunciou uma peça teatral ambientada no mesmo universo.

Além disso, também se tornou a série em língua inglesa mais assistida do streaming. A Netflix diz que seus assinantes assistiram mais de 930 milhões de horas em todo o mundo nos primeiros 28 dias da quarta temporada.

Stranger Things 4, volume dois, já está disponível na Netflix. A quinta já foi confirmada, mas não há data de estreia definida ainda.

