Após acidente, feridas do rosto de Jeremy Renner são removidas de pôster de série

A Paramount+ removeu as feridas do rosto de Jeremy Renner no pôster de Mayor of Kingstown, série estrelada pelo ator de Gavião Arqueiro, que recentemente sofreu um grave acidente.

Antes de Renner ser gravemente ferido em um acidente de limpa-neves em 1º de janeiro, seu personagem apareceu na arte da segunda temporada com um rosto gravemente arranhado. Mas agora uma nova versão do pôster foi divulgada, em que o rosto dele está ileso.

Continua depois da publicidade

“A emissora fez bem”, disse o co-criador Hugh Dillon ao The Hollywood Reporter. “Todo mundo se sensibilizou com Jeremy”.

Esta não é a primeira campanha de marketing a exigir ajustes. Pivôs de todos os tipos ocorreram, particularmente diante da tragédia ou, mais comumente, do escândalo.

Veja as duas versões do pôster de Mayor of Kingstown, abaixo.

#image_title

Jeremy Renner já está de volta em casa

Jeremy Renner está fora do hospital e de volta em casa depois que ele foi gravemente ferido em um acidente envolvendo limpa-neves.

O ator compartilhou a atualização na noite de segunda-feira (16) no Twitter, escrevendo que ele foi capaz de assistir a estreia da segunda temporada de Mayor of Kingstown com sua família.

A atualização vem após mais de duas semanas de internação. Renner sofreu trauma torácico contuso e lesões ortopédicas depois de ser atropelado por um arado de neve em sua propriedade em Nevada no primeiro dia de 2023.

Ele foi transportado de avião para um hospital local e passou por uma cirurgia no dia seguinte, onde permaneceu em estado crítico, mas estável.

Mayor of Kingstown é exibido pelo Paramount+.

Sobre o autor Guilherme Coral Refugiado de uma galáxia muito muito distante, caí neste planeta do setor 2814 por engano. Fui levado, graças à paixão por filmes e séries, ao curso de Cinema e Audiovisual e atualmente me aventuro pela faculdade de Jornalismo.