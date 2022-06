Após Better Call Saul, Hank de Breaking Bad pode ganhar série

Better Call Saul está quase acabando, mas o universo de Breaking Bad pode continuar com outras séries. Depois da AMC demonstrar interesse em expandir a franquia, um dos criadores das séries, Peter Gould, disse que há possibilidade de mais personagens ganharem spin-offs.

Em uma conversa com o Metro no Festival de Tribeca, Gould revelou a possibilidade de o universo se expandir e como personagens individuais do programa poderiam ganhar um spin-off, incluindo o cunhado de Walter White, Hank Schrader, agente da DEA.

“Cada um desses personagens poderia ter uma série própria”, disse ele. “Não há dúvida. Quero dizer, Kim Wexler, Mike Ehrmantraut, Hank Schrader… Eu poderia ver o show de Hank Schrader, com certeza.”

No entanto, não fique animado ainda, porque não há planos imediatos para algo novo no mundo de Breaking Bad.

“Nós vamos ter que ver o que acontece. Acho que vamos descansar um pouco”, disse ele.

Better Call Saul vai retornar para concluir sua 6ª temporada

Atualmente, faltam seis episódios para concluir a sexta temporada do prelúdio de Breaking Bad. Por sua vez, a AMC, canal original da série, vai transmitir um novo episódio apenas em 11 de julho.

“Este prelúdio de Breaking Bad acompanha a jornada do desconhecido advogado Jimmy McGill em sua transformação no infame Saul Goodman”, revela a sinopse da série.

Criada por Vince Gilligan e Peter Gould, o elenco da série é composto por Bob Odenkirk, Rhea Seehorn, Jonathan Banks, Giancarlo Esposito, Michael Mando, Patrick Fabian, e outros atores.

No Brasil, Better Call Saul é exibida pela Netflix.

Sobre o autor Redação