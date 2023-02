Após deixar Grey’s Anatomy, Ellen Pompeo revela: “É tão divertido”

A atriz Ellen Pompeo comentou em recente entrevista sobre seu futuro pós-Grey’s Anatomy – a atriz viveu a médica Meredith durante 19 temporadas.

“É tão divertido. Porque agora posso viajar mais. Você sabe o que quero dizer”, disse ela ao WWD. “Então foi muito bem merecido. Eu tive tantos anos em que a série tomou muito do meu tempo, então esta é a primeira vez que viajo tanto desde que não trabalho. Eu vim para Nova York umas quatro vezes e fui para Dubai e Utah para esquiar. É muita liberdade”.

Pompeo já tem um novo trabalho após Grey’s Anatomy e aparecerá em uma série limitada do canal de streaming Hulu. Sobre o novo projeto, a atriz se mostrou animada, dizendo que “tem sido emocionante trabalhar em outra coisa. Eu acho que o streaming é tão bom”.

“Essa coisa de oito episódios é muito melhor para mim, especialmente como alguém que está em uma série há tanto tempo”, continuou ela. “O streaming realmente tem um bom cronograma. Alguns meses e pronto. Fazer oito episódios é perfeito. Estou muito animada para fazer isso. Fazer uma série limitada e não me comprometer com nada”, finalizou.

Ellen Pompeo vai se despedir do papel de Meredith no 7º episódio da 19ª temporada de Grey’s Anatomy – veja fotos do episódio.

Não é o fim de Meredith

A saída de Ellen Pompeo em Grey’s Anatomy não é definitiva, embora a atriz tenha deixado o elenco regular da 19ª temporada. Ela revelou que sua personagem Meredith pode retornar em algum outro momento.

No entanto, Pompeo vai continuar envolvida com Grey’s Anatomy mais do que nunca, e em um papel que ela já desempenhava.

Pompeo continuará sendo produtora executiva da série, como era antes, e estará envolvida nas próximas temporadas.

No Brasil, Grey’s Anatomy está disponível na plataforma Star+.

