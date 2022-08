Após Fogo Ardente, nova série de bombeiros faz sucesso na Netflix

Fogo Ardente, uma novela mexicana ambientada no mundo dos bombeiros, está fazendo muito sucesso na Netflix. A trama superou grandes lançamentos da plataforma, garantindo a medalha de ouro no Top 10. Mas essa não é a única série de bombeiros a conquistar o público nacional! Na Mira do Fogo, uma produção belga, também aparece no ranking brasileiro.

Diferentemente do que muitos fãs imaginam, Na Mira do Fogo não é uma produção original da Netflix. A série – também encontrada sob os títulos Under Fire e Onder Vuur – foi exibida na Europa em setembro de 2021, pela emissora Eén.

Na Mira do Fogo tem direção de Joost Wynant. No Top 10 da Netflix, a série belga aparece, atualmente, no 6º lugar – ultrapassando sucessos como Bom Dia, Verônica, Carrossel, Café com Aroma de Mulher e Alquimia das Almas.

Revelamos abaixo tudo que os espectadores precisam saber sobre a trama e o elenco de Na Mira do Fogo na Netflix; confira.

Conheça a trama de Na Mira do Fogo na Netflix

Assim como Fogo Ardente, Na Mira do Fogo acompanha uma eletrizante história ambientada no Corpo de Bombeiros.

Por outro lado, a produção belga assume uma perspectiva bem mais séria – fugindo do clima de “novelão” da produção mexicana.

Além disso, Na Mira do Fogo não conta com as populares cenas eróticas de Fogo Ardente, nas quais bombeiros sarados fazem strip-tease e aparecem seminus.

“No Quartel East Bank, uma equipe de bombeiros muito unida precisa lidar com o trabalho estressante e perigoso em meio a outros desafios pessoais e profissionais”, afirma a sinopse oficial de Na Mira do Fogo na Netflix.

Como indica a sinopse, Na Mira do Fogo aborda a trajetória pessoal e profissional de vários integrantes de uma esforçada equipe de bombeiros da cidade de Ostend.

Entre os membros do Corpo de Bombeiro se destacam um pai enlutado, uma nova tenente que toma uma decisão difícil em seu primeiro dia, e uma intrépida novata, disposta a tudo para provar seu valor aos colegas.

Com 10 episódios na 1ª temporada, a série é perfeita para uma maratona de fim de semana – principalmente para fãs de produções como Chicago Fire.

Tudo sobre o elenco de Na Mira do Fogo na Netflix

O elenco do novo sucesso da Netflix é formado inteiramente por atores belgas, pouco conhecidos pelo público internacional.

Sam Louwyick, de produções como Cargo e Ex Drummer, interpreta o Tenente Patrick, um líder competente que choca os colegas ao pedir demissão.

Louis Talpe (Mega Toby) é o Sargento Orlando. O personagem se sente traído pela decisão do superior.

Lien De Graeve (Bunker) interpreta Dominique Meersman, uma nova tenente que chega para substituir Patrick. Ela impressiona os subordinados com seus métodos, no mínimo, inusitados.

O elenco principal de Na Mira do Fogo é completado por Sahin Avci (Gio), Wounter Bruneel (Boris), Piet de Praitere (Gilbert), Maarten Ketels (Vincent), Alessia Sartor (Nina) e Ann Tuts (Noelle).

Você já pode conferir a 1ª temporada de Na Mira do Fogo na Netflix.

Sobre o autor Alexandre Guglielmelli Formado pela PUC Minas, sou especialista em filmes de terror, reality shows e cultura pop. Nas horas vagas, gosto de escrever e oferecer indicações de filmes e séries para os amigos.