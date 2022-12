Após Henry Cavill perder papel de Superman, fãs clamam pelo seu retorno em The Witcher

O astro Henry Cavill, que viveu Geralt de Rivia em The Witcher, perdeu recentemente seu papel como Superman. E claro, os fãs da série estão clamando pelo seu retorno como o bruxo.

Depois de pouco tempo de deixar a série da Netflix, Cavill acaba ficando de fora do novo plano da DC para o Homem de Aço.

Cavill iria se dedicar ao papel de Superman após retornar em Adão Negro, mas suas ideias foram frustradas por James Gunn, líder da DC Studios.

Os fãs de The Witcher, no Twitter, parecem ter esperança de ver o ator novamente no papel de Geralt. Liam Hemsworth foi contratado para substituí-lo, mas o público quer Cavill de volta (via ScreenRant).

Veja algumas reações, abaixo.

Fãs estão tristes, mas querem astro como Geralt de novo

“Liam revisando seu contrato com The Witcher para garantir que ele não possa ser demitido agora que Henry está desempregado novamente”, escreveu uma fã.

“Alguém devolva a peruca de The Witcher para ele”, disse outro fã.

“Então, The Witcher pode tê-lo de volta?”, perguntou um fã.

“Sim, eu terminei com vocês, cara. Vocês custaram a ele The Witcher pelo quê”, disse mais uma fã.

“Você está me dizendo que Henry Cavil abandonou The Witcher para voltar como Superman apenas para ser descartado como Superman?”, comentou um fã.

The Witcher estreia com sua terceira temporada em 2023 na Netflix.

