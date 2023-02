Após Ncuti Gatwa, atriz de Sex Education indica estar deixando a série

Ncuti Gatwa recentemente se despediu de Sex Education por meio de uma publicação no Instagram. Agora, outra atriz da série da Netflix indicou também estar deixando o seriado.

Enquanto falava com a Total Film, Emma Mackey, a Maeve falou sobre sua possível saída da série. Como ela aponta, os atores estão muito além das idades que retratam, com ela pronta para “sair graciosamente”.

“É sempre complicado, é diferente quando você está interpretando um personagem que está meio que preso no tempo. Estamos interpretando jovens de 17 anos, e todos temos quase 30, é um pouco estranho”, disse a atriz.

“É uma bênção, porque é uma plataforma de lançamento, e é algo que nos deu oportunidades de maneiras diferentes, mas é algo do qual eu quero graciosamente sair, e ser feliz por ter existido e protegê-lo e apreciá-lo no tempo em que existiu, mas sim, a série precisa ser deixada agora eu acho. […] Todos nós podemos seguir em frente e levar o que aprendemos com Sex Education também, porque tem sido uma escola, literalmente, para todos nós”, continuou Mackey.

A trama da 4ª temporada de Sex Education

Com Maeve indo para os Estados Unidos, e Otis ficando na Inglaterra, o destino dos dois parece distante, mesmo após ambos assumirem os sentimentos ao final da terceira temporada.

“Após o fechamento da Moordale Secondary, Otis e Eric agora enfrentam uma nova fronteira – seu primeiro dia no Cavendish Sixth Form College. Otis está nervoso em montar sua nova clínica, enquanto Eric está rezando para que eles não sejam perdedores novamente”, revela a descrição oficial da Netflix.

“Mas Cavendish é um choque cultural para todos os alunos de Moordale – eles pensavam que eram progressistas, mas esta nova faculdade é outro nível. Há ioga diária no jardim comunitário, uma forte vibração de sustentabilidade e um grupo de crianças que são populares por serem… gentis?! Viv está totalmente abalada com a abordagem não competitiva e liderada pelos alunos da faculdade, enquanto Jackson ainda está lutando para superar Cal.

Aimee tenta algo novo fazendo um Art A Level e Adam se pergunta se a educação convencional é para ele. Nos Estados Unidos, Maeve está vivendo seu sonho na prestigiosa Wallace University, sendo ensinado pelo autor cult Thomas Molloy. Otis está ansiando por ela, enquanto se ajusta a não ser filho único em casa ou o único terapeuta no campus.”

A quarta temporada de Sex Education não possui previsão de lançamento. A série conta com três temporadas na Netflix.

