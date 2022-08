Após O Senhor dos Anéis, ESSE local teve um destino trágico

Há poucos lugares da Terra Média tão icônicos quanto Valfenda. O lar de Elrond tem um papel proeminente tanto em O Hobbit, quanto em O Senhor dos Anéis e também vai aparecer em O Senhor dos Anéis: Os Anéis de Poder. Após os eventos da Guerra do Anel, no entanto, ele tem um destino trágico.

Por meio dos apêndices de O Senhor dos Anéis: O Retorno do Rei , é dito que Elrond estabeleceu Valfenda durante a segunda era da Terra Média, enquanto os elfos estavam em confronto direto com Sauron.

Continua depois da publicidade

Embora às vezes fosse usado para as forças armadas se reunirem, a cidade geralmente permanecia pacífica, com a arquitetura elegante e a fusão da natureza resumindo perfeitamente os elfos. Mas em termos de história, Valfenda foi introduzido pela primeira vez em O Hobbit, quando Bilbo e os anões passaram por lá a contragosto.

Apesar de Valfenda estar cheia de vida durante A Sociedade do Anel, os elfos logo perceberam que seu destino na Terra Média estava ligado à guerra. Com isso logo chegando ao fim, eles partiram em sua jornada para as Terras Imortais, sentindo que era seu destino seguir em frente.

O fim dos elfos

Enquanto a partida dos elfos já é um fim triste, isso também significa que muitos de seus reinos élficos seriam deixados sozinhos e, eventualmente, reivindicados pela natureza ou por alguma outra raça.

No entanto, com os elfos se despedindo durante O Retorno do Rei , alguns optaram por ficar para trás por mais algum tempo. Celeborn, marido de Lady Galadriel e senhor de Lothlórien, permaneceu na Terra Média enquanto sua esposa e seu povo partiram.

Ele cuidou das florestas de Lothlórien por alguns anos, antes de seguir para Valfenda. Aqui ele encontrou seus netos Elladan e Elrohir, e juntos eles escolheram permanecer no início da Quarta Era.

Não é dito se algum outro Elfo continuou morando na cidade com eles, mas supõe-se que não. E com o tempo, Celeborn começou a se sentir cansado, sentindo que a era dos elfos estava realmente chegando ao fim.

Então, no final, ele finalmente partiu em um navio, velejando para o oeste em direção a seus parentes nas Terras Imortais. E embora não se saiba se Elladan e Elrohir partiram com Celeborn, observa-se que “com ele foi a última memória viva dos Dias Antigos na Terra Média“. Em outras palavras, a era dos Elfos havia acabado.

Com a raça dos homens prosperando na nova era, os remanescentes dos elfos lentamente desapareceram na memória. E definitivamente parece um enorme desperdício, com as vilas e cidades élficas abandonadas, junto com muito do que eles criaram ao longo dos tempos.

E embora seja provável que alguns grupos tenham aproveitado as casas vazias, até onde JRR Tolkien escreveu em suas anotações, quase todos os locais deslumbrantes dos elfos foram deixados em paz.

O Senhor dos Anéis: Os Anéis de Poder chega no Amazon Prime Video em 2 de setembro.

Sobre o autor Guilherme Coral Refugiado de uma galáxia muito muito distante, caí neste planeta do setor 2814 por engano. Fui levado, graças à paixão por filmes e séries, ao curso de Cinema e Audiovisual e atualmente me aventuro pela faculdade de Jornalismo.