Após perda de assinantes, Netflix considera grande mudança

A Netflix está considerando fazer uma grande mudança, após uma perda significativa de assinantes no último trimestre.

No início de 2023, a gigante do streaming espera ter um plano mais barato e suportado por anúncios, para seus assinantes. A confirmação veio de Ted Sarandos, um dos CEOs da empresa (via ComicBook).

“Hoje, a grande maioria do que as pessoas assistem na Netflix podemos incluir na camada suportada por anúncios hoje”, disse Sarandos.

Mas, a decisão ainda está sendo discutida com muitos executivos. A Netflix vem conversando com estúdios para poder oferecer filmes e séries licenciadas para o nível suportado por anúncios.

“Há algumas coisas que não estão em discussão com os estúdios, mas se lançarmos o produto hoje, os membros da camada de anúncios terão uma ótima experiência e limparemos alguns conteúdos adicionais”, disse ele. “Mas, certamente não tudo isso estamos procurando, e não achamos que seja um obstáculo material para o negócio.”

A plataforma já está testando em alguns países, incluindo na América Latina. Mas só deve se tornar algo concreto na gigante do streaming durante esse período.

Catálogo de filmes e séries da Netflix.

Netflix considera decisão surpreendente sobre suas séries

A Netflix está considerando tomar uma decisão sobre suas séries, e que chega a surpreender seus assinantes.

A mais nova ideia é vender os direitos de suas séries originais mais antigas para outras emissoras de TV no mundo todo (via ComicBook).

Essa é uma nova estratégia para adquirir mais receitas, visto a perda de assinantes e a queda nas receitas. O streaming ainda considera colocar filmes originais em cinemas convencionais também.

Certos filmes da plataforma, como Alerta Vermelho e Imperdoável, chegaram ao circuito dos cinemas brasileiros, e nos Estados Unidos. Os filmes ficaram poucos dias, e em redes de cinema selecionadas pela Netflix.

Nada ainda foi decidido oficialmente.

