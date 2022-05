Após Sex/Life, nova série erótica chega a Netflix

Nos últimos anos, a Netflix comprovou o potencial internacional das histórias eróticas com sucessos como Sex/Life. Se você é fã de séries quentes, tem tudo para curtir a produção turca Ershan Kuneri: Um Produtor Atrevido. Cheia de momentos divertidos, a comédia acompanha a trajetória de um ícone do cinema pornô.

Ershan Kuneri: Um Produtor Atrevido – The Life and Movies of Ershan Kuneri (A Vida e os Filmes de Ershan Kuneri), no título original – é uma criação do cineasta Cem Yilmaz, conhecido por projetos como A.R.O.G. e Zefir.

Repetindo o legado de outras produções eróticas da Netflix – particularmente a franquia 365 DNI – Ershan Kuneri desagradou a crítica especializada. Detonada por seu estilo humorístico, a série tem chamado a atenção dos assinantes da plataforma.

Veja abaixo tudo sobre a trama quente e o elenco de Ershan Kuneri: Um Produtor Atrevido na Netflix.

Conheça Ershan Kuneri: Um Produtor Atrevido na Netflix

A trama de Ershan Kuneri: Um Produtor Atrevido, embora seja ambientada no universo erótico, é bem diferente da história da série Sex/Life. A produção turca acompanha a história do personagem titular, um verdadeiro ícone do cinema pornográfico.

“Um produtor famoso no cinema erótico reavalia seu legado e decide fazer filmes de outros gêneros, de ficção científica a ação medieval”, afirma a sinopse oficial da série erótica na Netflix.

Em Um Produtor Atrevido, o protagonista Ershan Kuneri reflete sobre sua carreira após décadas no cinema pornô.

Nos anos 70 e 80, Ershan se estabelece como um dos rostos mais conhecidos da indústria. O personagem também enfrenta a intolerância da sociedade turca e o assédio dos fãs.

A história da série turca começa com Ershan já maduro. Ao olhar para trás, o protagonista percebe que toda a sua trajetória foi ditada pela marcha do cinema erótico.

Ershan, então, decide expandir seus horizontes. O protagonista inicia uma jornada divertida para se aventurar nos mais diversos gêneros cinematográficos, como ficção científica e dramas históricos.

Mas será que Ershan conseguirá virar a página e fazer sucesso com seus novos projetos? Ou ficará conhecido pelo resto da vida apenas como um grande expoente do cinema erótico? Só assistindo os 8 episódios da série para saber.

O elenco de Ershan Kuneri: Um Produtor Atrevido é liderado pelo showrunner Cem Yilmaz no papel do protagonista titular.

Também integram o elenco da série os atores Zafer Algö (Muammer Rado), Ezgi Mola (Alev Alev), Çaglar Çorumlu (Altin Oran), Uraz Kaygilaroglu (Ibrahim Tumtum), Nilperi Sahinkaya (Seyval Par), Merve Dizdar (Feride Orhun) e Bülent Sakrak (Ayhun Usuk).

Recomendada para maiores de 16 anos, a série erótica Ershan Kuneri: Um Produtor Atrevido já está disponível no catálogo brasileiro da Netflix. Veja abaixo o trailer.