Após The Witcher, Henry Cavill tem exigência para novos papéis

O ex-astro de The Witcher, Henry Cavill, que fará da terceira temporada sua última no papel, vem sendo um dos assuntos mais comentados nas últimas semanas.

Fã assumido dos livros de Andrzej Sapkowski e dos jogos desenvolvidos pela CD Projekt Red, Cavill foi elogiado pelo próprio autor, dizendo que ele é o novo rosto de Geralt.

Apesar do pedido dos fãs em uma petição que propõe querer o retorno do ator ao papel, a Netflix não deve voltar atrás após a decisão de ambas as partes.

E depois de The Witcher, o ator revelou que tem uma nova exigência muito importante para seus próximos papéis.

Henry Cavill como Geralt

Determinado a ter mais controle criativo sobre os personagens

Henry Cavill recentemente explicou que gostaria de ter mais controle criativo sobre seu papéis mais amados, como é o caso do Superman.

O ator comentou que ele chegou a um ponto de sua carreira em que pode opinar sobre os papéis que mais o atraem. Além disso, ele está determinado a sugerir novas abordagens para o papel (via Looper).

Muitos podem pensar que ele quer remodelar todo o personagem, no entanto, ele quer planejar tudo isso de forma profissional, tomando rotas mais apropriadas.

“Um papel que eu amo é sempre um atrativo. Se não for necessariamente uma franquia, normalmente quando algo grande chega, você pode assinar antes que qualquer coisa seja escrita e você pode assinar como ator”, disse ele.

“No futuro, eu espero assinar como produtor para que eu possa estar lá desde o início no processo criativo”, concluiu o ator.

Cavill também descreveu sua filosofia de como os personagem populares devem permanecer fiéis ao núcleo de origem.

Ou seja, isso apenas implica que o papel potencial do ator como produtor em novos projetos, possa ser um pouco mais próximo da fidelidade, e não uma nova representação.

Seu papel como Geralt foi algo novo para a carreira do ator, e muitas vezes, ele pareceu ter ficado insatisfeito com os roteiristas da série.

Especulações sugerem que ele também achava que a produção da série era muito exigente, embora ele tenha auxiliado na criação da personalidade de Geralt.

O ator estava comprometido com sete temporadas de The Witcher para a Netflix, e cumpriu apenas três delas. Liam Hemsworth irá assumir o papel de Geralt de Rivia após a saída da estrela da DC.

The Witcher está disponível na Netflix. A terceira temporada estreia em 2023.

Sobre o autor Gabriel Silveira Estudante de jornalismo, apreciador da Sétima Arte e o maior fã do Batman de todos os tempos.