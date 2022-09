Após Uma Advogada Extraordinária, Netflix tem mais um k-drama de sucesso

Um dos k-dramas mais populares da Netflix, Uma Advogada Extraordinária se destaca por sua trama emocionante e cheia de surpresas. Se você curtiu a série, não deixe de conferir Young Lady and Gentleman, um romance que acaba de estrear na plataforma – e já figura no Top 10 de vários países, incluindo o Brasil.

Young Lady and Gentleman (Jovem Lady e Cavalheiro, em tradução literal) não é uma produção original da Netflix. Dirigida por Shin Chang-seok, a série é exibida pela emissora sul-coreana KBS2.

Em sua estreia original, a série ganhou o coração do público e da crítica especializada. Na premiação KBS Drama Awards, a produção venceu em 7 categorias – incluindo Melhor Série e Melhor Casal.

Veja abaixo tudo que você precisa saber sobre a trama e o elenco de Young Lady and Gentleman na Netflix.

Conheça a história de Young Lady and Gentleman na Netflix

Se você gosta de séries como Uma Advogada Extraordinária, Pretendente Surpresa e Clima de Amor, tem tudo para curtir também Young Lady and Gentleman.

Afinal de contas, a série tem o característico clima romântico e singelo que torna os k-dramas tão populares entre o público brasileiro.

“Uma jovem com um coração gigante se torna a nova tutora particular na casa de uma família rica, que está sofrendo com uma perda recente”, afirma a sinopse oficial de Young Lady and Gentleman na Netflix.

O novo k-drama da Netflix acompanha a história de Dan Dan, uma jovem que, por acaso, é contratada como professora particular na residência de Young Guk – o CEO de uma influente corporação.

Dan Dan não demora a conquistar os três filhos de Young Guk, que também sofrem com a inesperada perda da mãe.

À medida que ganha o coração dos alunos, Dan Dan também desenvolve uma grande conexão com o viúvo (que é 14 anos mais velho que ela).

Será que, com a ajuda de Dan Dan, Young Guk conseguirá superar o luto e se reaproximar dos filhos? Só assistindo Young Lady and Gentleman para saber.

Elenco de Young Lady and Gentleman tem grandes astros de k-dramas

Lee Se-hee, de séries como Hospital Playlist e Live On, lidera o elenco de Young Lady and Gentleman no papel da protagonista Park Dan Dan.

Ji Hyun-woo, de k-dramas como Love and Sadness e Queen And I, vive Young Guk, o viúvo que contrata Dan Dan como tutora dos filhos.

Park Ha-na, de Mysterious Personal Shopper, interpreta Jo Sa-ra, a governanta da mansão de Young Guk, que nutre uma grande paixão pelo patrão.

O elenco de Young Lady and Gentleman conta também com outros atores sul-coreanos como Kang Eun-tak (Land of Gold), Cha Hwa-yeon (Once Again) e Yoon Jin-yi (My Only One).

Com 52 episódios, Young Lady and Gentleman está disponível (na íntegra) no catálogo brasileiro da Netflix.

