Após Young Sheldon, personagem de Big Bang Theory não faz mais sentido

Young Sheldon desenvolve diversos personagens que vemos brevemente em The Big Bang Theory. No entanto, também cria problemas para a série original. Exemplo disso é como a mãe de Sheldon é completamente diferente entre um seriado e outro.

O desenvolvimento de Mary na sexta temporada de Young Sheldon está aprofundando a diferença entre a personagem de Young Sheldon e sua versão mais velha em The Big Bang Theory.

Desde que o final da quinta temporada de Young Sheldon mostrou Mary ser demitida e essencialmente banida de sua igreja por causa de Georgie e Mandy terem um filho fora do casamento, Mary progrediu como personagem e trabalhou ao ser rejeitada de sua igreja.

Ainda assim, além da história da igreja de Mary tornar a sua versão de The Big Bang Theory mais confusa, a Mary da jovem Sheldon também começou a exibir comportamentos menos egocêntricos e mais compreensivos em relação às pessoas próximas a ela.

Mary de Young Sheldon é muito diferente da versão da série original

Embora isso já pudesse ser visto na maneira como Mary ouviu os desejos de Sheldon no oitavo episódio da sexta temporada de Young Sheldon, a mudança se tornou evidente no episódio 11, quando Mary secretamente ajudou Mandy a consertar seu relacionamento com sua mãe.

O progresso de Mary na sexta temporada de Young Sheldon lhe dá crédito e a torna uma personagem mais empática, mas também torna sua transformação em Mary, de The Big Bang Theory, mais inacreditável e confusa.

De fato, Mary é mostrada como julgadora, rigorosa e menos indulgente ao longo de The Big Bang Theory, o mais longe possível de Mary da sexta temporada de Young Sheldon.

No Brasil, Young Sheldon e The Big Bang Theory estão disponíveis pela HBO Max.

