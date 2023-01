Aqua Teen: O Esquadrão Força Total terá revival

Encerrada em 2015, Aqua Teen: O Esquadrão Força Total ganhará um revival. O canal Adult Sim anunciou que encomendou a 12ª temporada para a série.

O anúncio antecede o lançamento do novo filme da série, Aqua Teen Forever: Plantasm, que será lançado em 8 de fevereiro na HBO Max. A nova temporada de Aqua Teen: O Esquadrão Força Total consistirá em 5 episódios.

Continua depois da publicidade

“Estamos entusiasmados por fazer mais episódios de Aqua Teen: O Esquadrão Força Total para uma nova geração de fãs, com base na coleção mais impressionante de propriedade intelectual já reunida. O sucesso é ótimo e leva à qualidade”, disseram os criadores da animação, Matt Maiellaro e Dave Willis, em comunicado.

A série animada gira em torno de três colegas de quarto com superpoderes, um milk shake (Master Shake), batatas fritas (Frylock) e uma carne de hambúrguer (Meatwad), que se unem para resolver os mistérios sobrenaturais do bairro. Quando não estão lutando contra o crime ou entre si, eles relaxam nadando na piscina do vizinho.

Aqua Teen: O Esquadrão Força Total teve 11 temporadas exibidas durante 2000 e 2015.

No Brasil, a série é exibida pela HBO Max.

Sobre o autor Diego Almeida Fundador do site, gosto de escrever, sou amante ávido por cinema, mas também adoro acompanhar uma boa série de TV.