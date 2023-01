Aragorn seria um Hobbit originalmente em O Senhor dos Anéis

Enquanto a segunda temporada de O Senhor dos Anéis: Os Anéis de Poder não chega ao Prime Video, podemos revisitar os livros de J.R.R. Tolkien, além de outros escritos dele. Um fato sobre tais obras que nem todos sabem é que Aragorn originalmente seria um hobbit.

No início da composição de Tolkien de O Senhor dos Anéis, o personagem de Frodo foi nomeado Bingo Bolger-Baggins. Quando Gandalf deixa prematuramente o Condado antes que Bingo esteja pronto para iniciar sua missão, o Mago o faz porque recebe uma mensagem de um sujeito chamado Trotter. Mais tarde, Bingo/Frodo chega a Bree, onde conhece um misterioso Hobbit, justamente esse Trotter (Trotador em tradução livre).

Continua depois da publicidade

O livro O Retorno da Sombra contém este rascunho inicial e explica que Trotter tinha uma caneca enorme (mais como um jarro) na frente dele, e estava fumando um cachimbo de haste quebrada bem debaixo de seu nariz bastante comprido. Ele estava vestido com um pano marrom áspero escuro e tinha um capuz, apesar do calor – e, muito notavelmente, ele tinha sapatos de madeira.

Tolkien refletiu sobre quem era esse misterioso Hobbit. A certa altura, ele considerou torná-lo o primo há muito perdido de Bilbo. Em outra ocasião, ele seria o próprio Bilbo. Eventualmente, a versão dominante que Tolkien optou nos primeiros rascunhos foi Peregrin Boffin, um dos primos de Frodo, embora ele atendesse pelo apelido de Trotter.

Ao longo dessa exploração da persona Trotter, o personagem permaneceu no papel de apoio que Aragorn acabaria preenchendo. Ele ajuda Gandalf a rastrear Gollum e ajuda Frodo e seus amigos enquanto eles fogem dos Cavaleiros Negros e tentam chegar a Rivendell. Ele até se junta à Sociedade do Anel mais tarde.

Outras versões de Trotter

Também vale ressaltar que Trotter nem era tecnicamente a primeira versão do personagem. Se você recuar ainda mais, Christopher Tolkien nos diz no livro “The Treason of Isengard” que Tolkien brevemente debateu fazer de Trotter um elfo disfarçado de Rivendell – uma versão do personagem que ele até considerou detalhar em seu próprio romance derivado.

Mas essa ideia foi rapidamente abandonada e a versão Hobbit tornou-se a principal opção para as fases iniciais do desenvolvimento da história.

Tolkien falou sobre as especificidades da raça e herança de Trotter. A persona Trotter conseguiu sobreviver a vários manuscritos antes de ser oficialmente substituída pelo Aragorn que todos conhecemos e amamos. Mesmo assim, muitos dos aspectos de Trotter continuaram a viver em Passolargo.

O Senhor dos Anéis: Os Anéis de Poder está disponível na Amazon Prime Video.

Sobre o autor Guilherme Coral Refugiado de uma galáxia muito muito distante, caí neste planeta do setor 2814 por engano. Fui levado, graças à paixão por filmes e séries, ao curso de Cinema e Audiovisual e atualmente me aventuro pela faculdade de Jornalismo.