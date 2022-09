Arcane faz história na Netflix

Arcane, da Netflix, fez história na cerimônia do Emmy deste ano ao ser a primeira série animada original de um serviço de streaming a ganhar o prêmio de Melhor Série Animada.

Além de um dos prêmios principais, a animação também venceu nas categorias Melhor Direção de Arte, Melhor Design de Cenários e Melhor Roteiro de Cores.

A produção se passa no universo de League of Legends, e impressionou com sua qualidade ao chegar na Netflix em novembro de 2021. A série já é aclamada pela crítica e pelos fãs, inclusive os que nunca jogaram o jogo.

Arcane competia contra nomes de peso como Rick and Morty, Os Simpsons, E Se…? da Marvel e Bob’s Burger. Se destacando por ser uma vencedora de drama em uma categoria repleta de séries cômicas.

A produção é realmente impressionante por sua técnica de animação, personagens complexos, peso emocional e construção de mundo. Por isso já tem uma legião de fãs e garantiu uma segunda temporada.

Com 100% de aprovação no Rotten Tomatoes, e tendo conseguido este importante e simbólico prêmio, Arcane com certeza está fazendo seu nome na história da televisão.

Mais sobre Arcane

Arcane conta a história de Vi (com voz de Hailee Steinfeld) e Jinx (Ella Purnell), personagens populares de League of Legends.

Confira uma sinopse abaixo.

“Em meio ao conflito entre as cidades-gêmeas de Piltover e Zaun, duas irmãs lutam em lados opostos de uma guerra entre tecnologias mágicas e convicções incompatíveis.”

Arcane recebeu elogios de fãs de League of Legends. Eles destacaram a história envolvente e o visual impressionante da série animada.

Esta é a primeira produção inspirada em League of Legends. O jogo é extremamente popular há alguns anos e conta com uma legião de fãs.

Arcane está na Netflix.

