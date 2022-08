Arlequina: Criador provoca fãs sobre nova parceria na série

Um dos criadores da série animada Harley Quinn, Patrick Schumacker, provocou os fãs sobre um novo relacionamento amigável na terceira temporada.

A série animada para maiores da DC, e um grande sucesso da editora, Harley Quinn tem dublagem de Kaley Cuoco, de The Flight Attendant.

Segundo o showrunner, a nova temporada vai ver Arlequina e Batgirl se tornando amigas, e possivelmente parceiras em um momento, como visto no trailer.

“Elas são tão parecidas em sua cadência e em seu discurso, que acho que funciona. Especialmente nesta temporada da série, onde começamos a ver Arlequina e Batgirl se aproximando e encontrando essa semelhança”, comentou ele.

“Essa ideia com essas duas personagens de que elas são meio irmãs– porque elas literalmente são”, explicou Schumacker.

Criadores da série fazem promessa aos fãs

Os criadores da série Harley Quinn, Patrick Schumacker e Justin Halpern, fizeram uma grande promessa aos fãs.

Em recente entrevista, Schumacker e Halpern revelaram que não pretendem fazer com que o novo casal, Arlequina e Hera Venenosa, se separem (via CBR).

“Para mim, ainda temos a reação ocasional dos fãs de ‘não gosto de Harley e Hera juntas. Ela deveria voltar com o Coringa’, o que nunca faremos”, disse Schumacker. “Harley e Hera nunca vão terminar na série enquanto tivermos uma palavra a dizer. Isso é algo que nunca queremos tocar novamente.”

No final da segunda temporada, as vilãs ficaram finalmente juntas, após Hera Venenosa ter deixado o Homem-Pipa no altar.

Harley Quinn está disponível no HBO Max.

