Arlequina: Criadores da série fazem promessa aos fãs

Os criadores da série Harley Quinn, Patrick Schumacker e Justin Halpern, fizeram uma grande promessa aos fãs.

Com a nova temporada marcando um dos lançamentos do final de julho na HBO Max, a série vai explorar o relacionamento entre Arlequina e Hera Venenosa.

Em recente entrevista, Schumacker e Halpern revelaram que não pretendem fazer com que o novo casal, Arlequina e Hera Venenosa, se separem (via CBR).

“Para mim, ainda temos a reação ocasional dos fãs de ‘não gosto de Harley e Hera juntas. Ela deveria voltar com o Coringa’, o que nunca faremos”, disse Schumacker. “Harley e Hera nunca vão terminar na série enquanto tivermos uma palavra a dizer. Isso é algo que nunca queremos tocar novamente.”

No final da segunda temporada, as vilãs ficaram finalmente juntas, após Hera Venenosa ter deixado o Homem-Pipa no altar.

Harley Quinn é dublada por Kaley Cuoco

Harley Quinn, série animada de sucesso da DC, foi criada no streaming DC Universe, e adquirida pelo HBO Max. A série ainda ganhará um spin-off focado no ridículo vilão Homem-Pipa.

“Arlequina finalmente terminou seu relacionamento com o Coringa. Agora, ela tenta trilhar seu caminho sozinha como a criminosa Queenpin de Gotham City nessa série de animação com muita comédia e ação”, diz a sinopse.

Desenvolvida por Patrick Schumacker e Justin Halpern, o elenco de voz conta com Kaley Cuoco, Lake Bell, Alan Tudyk, Ron Funches, Matt Oberg, Tony Hale, entre outros.

Harley Quinn está disponível no HBO Max.

