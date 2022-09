Armor Wars: Astro indica novo Homem de Ferro no MCU

O astro de Armor Wars, Don Cheadle, indicou que pode haver um novo Homem de Ferro no MCU.

A série esquecida pela Marvel recebeu algumas novidades durante a D23, incluindo o número de episódios da primeira temporada.

Cheadle, intérprete de James Rhodes, ainda vai aparecer em Invasão Secreta, e Armor Wars se passará logo após os eventos da série de Nick Fury.

O ator foi entrevistado no evento, e indicou um novo Homem de Ferro no MCU, após o sacrifício de Tony Stark em Vingadores: Ultimato (via CBR).

“Eu não sei, quero dizer, eu acho que Rhodes é o cara. Mas acho que vamos aprender muito sobre o que Rhodes quer e quem ele é e qual será seu lugar no MCU”, disse ele.

Máquina de Combate e Homem de Ferro

Mais sobre Armor Wars

A série irá explorar James Rhodes, que deve enfrentar o que acontece quando a tecnologia de Tony Stark cai nas mãos erradas.

Até o momento, apenas Don Cheadle está presente no elenco. Yassir Lester será o roteirista.

Armor Wars não tem previsão de lançamento no Disney+.

