Armor Wars: Série da Marvel ganha novos detalhes

A série da Marvel, Armor Wars, ganhou novos detalhes da história durante o evento D23.

Com a presença de Don Cheadle no palco, a esquecida série do MCU teve uma importante atualização de produção e sua localização na linha do tempo.

Continua depois da publicidade

O Máquina de Combate vai voltar em Invasão Secreta, e os eventos de Armor Wars se passarão logo após o seriado estrelado por Samuel L. Jackson (via The Direct).

Além disso, o Disney+ encomendou seis episódios para a série focada no parceiro do Homem de Ferro. As filmagens começarão no próximo ano, com a produção sendo parte da Fase 6.

O estúdio divulgou uma nova logotipo, mas não concedeu mais detalhes da história. Não está claro se Coração de Ferro poderá aparecer.

Mais sobre Armor Wars

A série irá explorar James Rhodes, que deve enfrentar o que acontece quando a tecnologia de Tony Stark cai nas mãos erradas.

Até o momento, apenas Don Cheadle está presente no elenco. Yassir Lester será o roteirista.

Armor Wars não tem previsão de lançamento no Disney+.

Sobre o autor Gabriel Silveira Estudante de jornalismo, apreciador da Sétima Arte e o maior fã do Batman de todos os tempos.