Arnold Schwarzenegger está “obcecado” por nova série do filho no HBO Max

Patrick Schwarzenegger, filho de Arnold Schwarzenegger, estrela A Escada, do HBO Max. Ele revelou que o pai está obcecado pela série.

Patrick disse que recebeu muito apoio do pai, mesmo que ele não tenha pedidos conselhos acerca desse personagem em específico.

‎”Muitos filhos vão ao pai para conselhos com qualquer coisa. Eu definitivamente vou até ele assim, mas eu não fui até ele para este personagem específico”, disse o ator (via Insider).

‎De acordo com o astro, no entanto, Arnold é um grande fã tanto do documentário sobre crimes reais, intitulado Morte na Escadaria, que inspirou o novo drama, quanto da nova adaptação de Antonio Campos para o HBO Max.‎

‎”Ele tinha assistido ao documentário, e ele estava obcecado com isso também quando descobriu que eu fui escalado para a minissérie”, revelou Patrick, que é o filho mais velho de Arnold Schwarzenegger e da jornalista Maria Shriver. ‎

Dedicação à nova série do HBO Max

‎O ator disse ao Insider que assistiu à série documental duas vezes antes de ser escalado para a nova adaptação, o que o deixou muito animado para ‎‎interpretar Todd Peterson‎‎, filho do romancista Michael Peterson (Colin Firth), que ‎‎foi acusado de matar sua esposa Kathleen em 2001‎‎.‎

O ator também elogiou o trabalho de Antonio Campos na série do HBO Max.

‎”Antonio Campos esteve com a história por uns 10 anos. Ele era um baú de informações. Ele tinha tantas imagens sem cortes do documentário para puxar, e entrevistas para ler, e ele era quase uma única parada de informações”, disse Patrick. ‎

‎O novo drama ‎‎da HBO Max‎‎ é inspirado em parte pela série documental de crime real, e segue Peterson e sua família enquanto tentam chegar a um acordo acerca da morte de Kathleen, e a possível culpa de Peterson. ‎

‎A Escadaria, que também é estrelado por Toni Collette, Sophie Turner e Michael Stuhlbarg, é exibida pelo HBO Max.