Arqueiro Verde vai retornar em The Flash? Astro responde

A série The Flash será finalizada em sua 9ª temporada, e com ela, o Arrowverso deve deixar de existir como os fãs conhecem. A série Arrow foi responsável pelo universo de heróis, e o ator do Arqueiro Verde respondeu se ele pode retornar em The Flash.

Stephen Amell, que viveu Oliver Queen durante oito temporadas de Arrow, foi o nome da famosa série da DC e se despediu de seu personagem ainda em 2020.

No entanto, por conta de The Flash estar em sua última temporada, poderá haver participações especiais de outros personagens do Arrowverse.

Sabendo disso, Amell foi abordado sobre uma possível aparição na nona temporada, mas revelou não ter sido convidado para reprisar o papel (via ScreenRant).

Mas, o astro parece mais do que disposto em retornar ao amado personagem que interpretou durante oito anos.

“As pessoas me perguntam se eu voltarei para a temporada final de The Flash. Eu acho que você só vai ter que assistir. Não fui chamado, mas, você sabe, isso seria divertido”, disse ele.

Stephen Amell como Oliver Queen

Como o Arqueiro Verde pode retornar?

No crossover Crise nas Infinitas Terras, o evento que uniu diversas séries do Arrowverso, Oliver Queen acabou sendo morto em batalha contra as sombras do Anti-Monitor.

Posteriormente, ele se tornou em uma nova versão do Espectro, uma das entidades mais poderosas dos quadrinhos da DC.

É claro que Amell mantém o interesse em retornar ao papel, e já revelou anteriormente que se o traje ainda servir, ele voltaria.

Como o mundo dos heróis é repleto de possibilidades, o Arqueiro Verde poderia retornar de várias maneiras ao mundo e lutar junto do Flash.

Seus poderes vieram do Espectro anterior, Jim Corrigan, onde ele combinou com o Livro do Destino para que isso acontecesse, desistindo de sua vida em troca da sobrevivência do multiverso.

Os momentos finais de Arrow o reuniram com Felicity, esposa do personagem no Arrowverse, significando que ele não se foi para sempre.

Nos quadrinhos, Oliver também chegou a morrer, ainda em uma explosão, negando ser salvo pelo Superman, pois ele ficaria sem um dos braços.

Em Noite Final, Hal Jordan, o Lanterna Verde, se tornou em Parallax, e acabou ficando totalmente descontrolado, algo incomum para ele.

O Lanterna Verde era o melhor amigo de Oliver, e é justo ele que traz Oliver de volta dos mortos. Queen tenta descobrir seu lugar no mundo após conversar com vários aliados.

Porém, o único problema é que Queen achava não merecer estar vivo novamente. A alma do personagem permaneceu no céu, enquanto seu corpo ficou vagando pela Terra. Posteriormente, o corpo e a alma se juntaram, e o Arqueiro Verde retornou.

Isso realmente pode acontecer em The Flash, caso a série tente adaptar um momento de Arqueiro Verde: Aljava, a história que mostrou o retorno do vigilante.

Dado que é a temporada final de The Flash e o encerramento do Arrowverso, faz todo sentido ter a presença do primeiro herói desse universo da CW.

A nona temporada de The Flash estreia em 2023. No Brasil, a série é transmitida pela Netflix.

