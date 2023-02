Arrested Development sai do catálogo da Netflix

Apesar de ter produzido duas temporadas de Arrested Development, a série de comédia deixará o catálogo da Netflix.

Originalmente exibida pela Fox, entre 2003 e 2006, a série foi cancelada e, posteriormente, resgata pela Netflix. A plataforma, então, produziu e exibiu a quarta e a quinta temporada, em 2013 e 2019.

Os episódios devem sair da Netflix na quarta-feira, 15 de março. Por enquanto, a notícia contempla o catálogo dos EUA.

Não foi informado se o mesmo vale para o Brasil, mas é provável que sim, visto que as séries da Marvel seguiram o mesmo caminho.

Outras séries da Netflix já deixaram o catálogo do streaming no passado

Este é o exemplo mais recente da Netflix removendo seu próprio conteúdo original de sua plataforma, depois que a franquia Defensores da Marvel (Demolidor, Jessica Jones, Luke Cage, Punho de Ferro, Os Defensores e O Justiceiro) – deixou a plataforma e foi para o Disney+.

A Netflix também chegou perto de remover sua primeira série original, Lilyhammer, mas um acordo de última hora a manteve na plataforma.

Em Arrested Development, o filho sensato Michael Bluth assume os assuntos familiares depois que seu pai é preso. Mas o resto de sua família mimada e disfuncional torna seu trabalho insuportável.

A série contou com um elenco que incluía Jason Bateman, Portia de Rossi, Will Arnett, Michael Cera, Alia Shawkat, Tony Hale, David Cross, Jeffrey Tambor e Jessica Walter, com Ron Howard servindo como narrador da série.

Arrested Development também trouxe inúmeras estrelas convidadas, incluindo Henry Winkler, Liza Minnelli, Carl Weathers, John Beard, Mae Whitman, Charlize Theron, Judy Greer, Ed Begley, Jr., Christine Taylor, Julia Louis-Dreyfus, Ben Stiller, Amy Poehler, Jane Lynch e Rob Corddry.

