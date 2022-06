Artista consegue acordo após acusar Umbrella Academy de plágio

A Netflix e a Dark Horse Comics estão sendo processadas pelo artista de quadrinhos Kevin Atkinson, que alega que o icônico vilão com cabeça de aquário de The Umbrella Academy, Carmichael, foi plágio de uma de suas obras.

O processo foi há cerca de um mês o juiz ligado ao caso concedeu a Atkinson uma última chance de exigir suas reivindicações, mas optou por resolver em um acordo que foi fechado na última quarta-feira, 08.

O acordo não foi publicado e o caso está fechado.

Entenda a polêmica de plágio

A série The Umbrella Academy, da Netflix, é adaptada dos quadrinhos homônimos que foram publicados em 2008 pela Dark Horse Comics.

Enquanto isso, os quadrinhos a quais Kevin Atkinson se refere foram lançados em 1966 pela Rogue Satellite Comics, exibindo o personagem que The Umbrella Academy supostamente plagiou para o design de Carmichael, o peixe dourado.

Dentre as semelhanças, “ambos os personagens são vilões conhecidos por terem peixes falantes em redomas como cabeças com corpos humanos normais”, diz o Screen Rant.

O juiz distrital dos EUA, Robert Schroeder, se recusou duas vezes a permitir que o processo prosseguisse, e considerou que nem os personagens nem a trama são parecidos.

“O conceito total e a sensação entre as duas histórias não são comparáveis. Rogue Satellite Comics é estilisticamente feito em preto e branco, com uma vibe extravagante; em contraste, The Umbrella Academy é nítida, afiada e colorida.”

A Netflix distribui a série de The Umbrella Academy, mas não é creditada como produtora. Novos episódios chegam ao streaming no dia 22 de junho, com o lançamento da terceira temporada.

Sobre o autor Karol M. Graduada em Letras: Português e Inglês, sou viciada em dramas coreanos, k-pop, animes, livros e Harry Potter, com espaço ainda para filmes de animação e romances clichês. Escrevo sobre tudo o que amo desde que me conheço por gente.