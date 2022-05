Artista da Marvel revela mudança polêmica em She-Hulk do Disney+

O primeiro trailer de She-Hulk causou muita revolta dentre os fãs. Muitos criticaram não apenas a computação gráfica (CGI) da série do Disney+, como o próprio visual da personagem. Curiosamente, parte dessas críticas seriam aplacadas antes de uma mudança nos bastidores.

O artista de efeitos visuais Sean Ruecroft alegou (via GamesRadar) que a personagem, originalmente, seria maior, mas a equipe foi obrigada a diminuí-la na série.

“Eu fazia parte da companhia que fez efeitos visuais para a série”, disse Ruecroft, que também trabalhou em Cavaleiro da Lua. “Aparentemente, ela era maior no começo, mas receberam notas dizendo para torná-la menor”.

“Sempre reviramos os olhos (como fizemos em Sonic), mas no fim, os artistas precisam seguir ordens”, continuou.

Parece que a mudança na protagonista veio a partir de ordens de superiores, mas até o momento outra informação não foi divulgada sobre o assunto.

She-Hulk estreia no catálogo brasileiro do Disney+ em 17 de agosto, com episódios semanais até 12 de outubro. Clique aqui para assinar a plataforma de streaming.

Sobre o autor Guilherme Coral Refugiado de uma galáxia muito muito distante, caí neste planeta do setor 2814 por engano. Fui levado, graças à paixão por filmes e séries, ao curso de Cinema e Audiovisual e atualmente me aventuro pela faculdade de Jornalismo.