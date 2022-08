As Falsificadoras: Série da Netflix ganha trailer; veja

A Netflix revelou o trailer de As Falsificadoras, nova série da plataforma estrelada por Emilija Baranac.

Focada em adolescentes, o seriado do streaming vai apresentar amigas inseparáveis para a vida toda, que estão curtindo a vida (via Collider).

Continua depois da publicidade

No entanto, algo sai muito errado, e durante uma festa, Rebecca e uma turma de jovens são abordados pela polícia.

Junto com sua amiga, Zoe, ambas começam a criar identidades falsas para si e seus amigos, e vendê-las através de um revendedor. Porém, elas não sabem que este revendedor pode colocá-las na mira dos federais

Veja o trailer, abaixo.

Golpistas não, FALSIFICADORAS. Minha nova série As Falsificadoras é protagonizada por Emilija Baranac, Jennifer Tong e Richard Harmon.



Estreia dia 2 de setembro. 👀💸 pic.twitter.com/zt18ue1u7u — netflixbrasil (@NetflixBrasil) August 11, 2022

Mais sobre As Falsificadoras

“A série conta a história de duas melhores amigas que acidentalmente constroem um dos maiores impérios de identidade falsa da América do Norte. Elas se mudam para uma cobertura no centro da cidade, têm mais dinheiro do que sabem o que fazer e depois são invadidos pelos federais”, diz a sinopse.

“Um deles vai para a cadeia, o outro não. Esta é a história de sua traição final, contada através de cada um de seus pontos de vista com quebras regulares da quarta parede. Este é um drama de comédia com dois narradores não confiáveis ​​que estão competindo pela última palavra”, conclui a sinopse.

David Turko e Tabia Lau são os criadores da série. Emilija Baranac, Jennifer Tong, Devon Slack, Cameron Andres, Oliver Rice, Debbie Podowski e Toby Hargrave fazem parte do elenco.

As Falsificadoras chega à Netflix em 2 de setembro.

Sobre o autor Gabriel Silveira Estudante de jornalismo, apreciador da Sétima Arte e o maior fã do Batman de todos os tempos.