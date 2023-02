As Leis de Lidia Poët: A impressionante história real por trás da série da Netflix

Já disponível na Netflix, a série italiana As Leis de Lidia Poët tem tudo para fazer muito sucesso na plataforma. Ambientada na Itália do século 19, a produção histórica é baseada na história real da protagonista titular, a primeira mulher a advogar no país.

“Neste envolvente drama de época, Lidia Poët dedica-se a investigar homicídios e a construir uma carreira no direito. Inspirada na trajetória da primeira advogada da história da Itália”, diz a sinopse oficial de As Leis de Lidia Poët.

Essa emocionante e divertida série é protagonizada pela premiada Matilda De Angelis (A Incrível História da Ilha das Rosas).

Mostramos abaixo tudo que você precisa saber sobre a impressionante história real por trás de As Leis de Lidia Poët na Netflix.

As Leis de Lidia Poët é inspirada em incrível história real

Como os fãs já desconfiavam (e como a própria sinopse da série indica), As Leis de Lidia Poët é inspirada em uma surpreendente história real.

O objetivo da produção é reconstruir a jornada de Lidia Poët, uma mulher italiana que entrou para a história como a primeira advogada do país.

Nascida em Turim, em 1855, Lidia Poët travou uma intensa batalha judicial para ganhar o direito de advogar na Itália.

“Sem dinheiro, mas cheia de orgulho, Lidia encontra um trabalho na firma do irmão Enrico, onde se prepara para lançar um apelo e reverter uma importante decisão judicial”, diz outra descrição da série na Netflix.

Eventualmente, a jornada da personagem se tornou instrumental para a lenta progressão dos direitos femininos na Itália.

Lidia Poët se formou em Direito em 1881 – após participar de um curso de “prática forense”, atender a sessões no tribunal e passar por múltiplos exames da Ordem dos Advogados de Turim.

Após todo esse processo, a bacharel foi informada que a inclusão de seu nome no rol de advogados “não agradou” o procurador geral da região, que entrou com um pedido para impedi-la de advogar.

O tribunal caracterizou a formação de Poët como “ilegal”, e sob as orientações do procurador, justificou que as leis italianas proibiam as mulheres de advogar e assumir cargos públicos.

A decisão foi altamente criticada pela sociedade italiana. A maioria dos 25 jornais da época publicou matérias em apoio a Poët e um papel maior das mulheres na vida pública e social.

Pelo resto da vida, Lidia Poët se estabeleceu como um verdadeiro ícone do movimento feminista internacional. Em 1919, as cortes italianas reverteram a decisão inicial, permitindo o registro de mulheres como advogadas.

No ano seguinte, Poët foi registrada como advogada em Turim. Aos 65 anos, ela se tornou a primeira mulher a advogar, de maneira legal, na Itália.

Na Netflix, a série As Leis de Lidia Poët trata tanto da jornada profissional da protagonista, quanto de casos fictícios solucionados pela personagem.

Você já pode conferir todos os episódios de As Leis de Lidia Poët na Netflix. Veja abaixo uma foto da Lidia Poët da vida real!

Sobre o autor Alexandre Guglielmelli Formado pela PUC Minas, sou especialista em filmes de terror, reality shows e cultura pop. Nas horas vagas, gosto de escrever e oferecer indicações de filmes e séries para os amigos.