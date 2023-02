As Leis de Lidia Poët: Explicamos o final da 1ª temporada na Netflix

Recém-chegada ao catálogo brasileiro da Netflix, As Leis de Lidia Poët não demorou nem 24 horas para figurar no Top 10 do streaming. Essa surpreendente produção italiana é baseada em uma inspiradora história real. Em meio ao sucesso da série, os espectadores querem saber: o que realmente acontece no final da 1ª temporada?

“Neste envolvente drama de época, Lidia Poët dedica-se a investigar homicídios e a construir uma carreira no direito. Inspirada na trajetória da primeira advogada da história da Itália”, diz a sinopse oficial de As Leis de Lidia Poët na Netflix.

Essa emocionante e divertida série é protagonizada pela premiada Matilda De Angelis (A Incrível História da Ilha das Rosas).

Mostramos abaixo tudo que você precisa saber sobre o emocionante final da 1ª temporada de As Leis de Lidia Poët; confira! (via DMTalkies)

Final explicado de As Leis de Lidia Poët – Quem é o assassino de Maya?

No último episódio de As Leis de Lidia Poët, a protagonista investiga a verdade por trás da prisão de Jacopo. O personagem é detido pelo assassinato da prostituta Maya Cristallo.

Como Jacopo costuma visita-la no bordel, e como o personagem foi a última pessoa a vê-la viva, ele se tranforma instantaneamente no principal suspeito pelo assassinato.

Lidia não acredita que Jacopo realmente matou Maya, e em sua investigação, começa a suspeitar do General Valery. Confrontado pela protagonista, ele revela que Maya era uma espiã, e que estava vigiando Jacopo (já que o personagem havia se juntado aos anarquistas de Paris).

Jacopo, eventualmente, também confessa seu envolvimento com os anarquistas. O personagem passou a se interessar pelo movimento político após se apaixonar por Nicole, mas segundo ele, tudo mudou quando a jovem conheceu Louis – o integrante de um grupo anarquista que pretendia deflagrar uma revolução violenta.

Como Nicole foge com Louis, Jacopo decide voltar para Turim. Nicole e Louis também são presos na França, mas conseguem escapar e encontrar refúgio (e uma passagem para o Uruguai) com o parceiro na cidade italiana.

Nesse momento, Lidia bola um plano para avaliar suas suspeitas sobre Nicole e Louis. Ela se encontra com o casal pela última vez, e ao entregar a eles o dinheiro para a viagem, percebe que ambos têm uma tatuagem parecida com a que Maya tentou apagar.

De volta ao quarto de Maya, ela encontra provas suficientes para provar que a prostituta era uma anarquista traidora, responsável pela denúncia de Louis e Nicole à polícia.

Após trair os amigos, ela se muda para Turim e começa a trabalhar como prostituta, ao mesmo tempo em que espiona Jacopo para o General Valery.

Com isso, Lidia conclui que Louis e Nicole são os verdadeiros responsáveis pelo assassinato de Maya. A protagonista confronta o casal no trem, e ao invés de se entregar para a polícia, Louis acaba caindo do trem. Nicole confessa a verdade e se entrega, garantindo assim a soltura de Jacopo.

Mesmo provando seu valor como advogada, Lidia Poët tem seu pedido negado pela Corte de Apelos da Itália. Por isso, ela decide viajar para os Estados Unidos para, finalmente, advogar com a permissão da lei.

Ela escreve uma carta para a família e deixa a casa à noite – e no portão, encontra diversas mulheres que a agradecem por abrir caminho para a presença feminina no Direito. Enrico e Jacopo também aparecem na multidão.

Porém, na vida real, Lidia Poët não se muda para os Estados Unidos. Ela passa quase todo o resto da vida trabalhando para o irmão Giovanni, e lutando pelos direitos das mulheres e de outros grupos marginalizados pela sociedade patriarcal.

Ela também se estabelece como um verdadeiro ícone da luta pelo sufrágio feminino na Itália. Aos 65 anos, ela finalmente ganha o direito de advogar.

“A história de Lidia Poët mostra como persistência e empenho conseguem provocar uma verdadeira revolução”, conclui o site DM Talkies.

Você pode assistir As Leis de Lidia Poët na Netflix.

