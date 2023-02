As Leis de Lidia Poët: Tudo o que sabemos sobre a 2ª temporada na Netflix

A série italiana As Leis de Lidia Poët, recém-chegada na Netflix, se tornou um grande sucesso na plataforma. Inspirada em uma história real, a produção não demorou a figurar no Top 10 do streaming. Sendo assim, quem curtiu a série quer saber: As Leis de Lidia Poët terá uma 2ª temporada na plataforma?

“Neste envolvente drama de época, Lidia Poët dedica-se a investigar homicídios e a construir uma carreira no direito. Inspirada na trajetória da primeira advogada da história da Itália”, diz a sinopse oficial de As Leis de Lidia Poët na Netflix.

Essa emocionante e divertida série é protagonizada pela premiada Matilda De Angelis (A Incrível História da Ilha das Rosas).

Mostramos abaixo tudo que já se sabe sobre a 2ª temporada de As Leis de Lidia Poët na Netflix; confira!

As Leis de Lidia Poët terá 2ª temporada na Netflix?

Como citamos anteriormente, logo após estrear na Netflix, As Leis de Lidia Poët surgiu no Top 10 brasileiro da Netflix.

Até o fechamento desta matéria, a produção italiana assume a posição Número 5 no Top 10 do streaming, à frente de hits como You e Red Rose.

No entanto, pelo menos até o momento, nem a Netflix e nem os produtores de As Leis de Lidia Poët se manifestaram sobre uma potencial 2ª temporada da série.

Por outro lado, isso não significa que a produção foi cancelada! Afinal de contas, na maioria das vezes, a Netflix costuma demorar para definir o destino de suas séries originais.

Normalmente, a Netflix leva de 2 semanas a 3 meses para divulgar se renova ou cancela suas séries. Logo, os fãs de As Leis de Lidia Poët podem esperar por novidades até o mês de maio.

Em via de regra, a plataforma avalia dois aspectos para optar pela renovação ou cancelamento de suas séries: audiência e custo de produção.

No quesito audiência, As Leis de Lidia Poët tem se destacado na Netflix. Além de figurar no Top 10 brasileiro, a série entrou para o ranking das produções mais assistidas de mais de 60 países – como Espanha, Jamaica, República Dominicana, Itália e muitos outros.

Sendo assim, podemos concluir que a audiência de As Leis de Lidia Poët, aparentemente, é suficiente para garantir a renovação da série para um segundo ano.

Em relação ao orçamento, a situação fica um pouco mais complexa. Como a Netflix não costuma divulgar o custo de produção de suas séries originais, não sabemos se o projeto italiano custou muito caro para estrear no streaming.

Por fim, o desfecho da 1ª temporada de As Leis de Lidia Poët deixa o caminho aberto para a produção de uma 2ª temporada, possivelmente com as aventuras da protagonista titular nos Estados Unidos.

Enquanto a Netflix não confirma a 2ª temporada de As Leis de Lidia Poët, você pode conferir todos os episódios da série na plataforma.

Sobre o autor Alexandre Guglielmelli Formado pela PUC Minas, sou especialista em filmes de terror, reality shows e cultura pop. Nas horas vagas, gosto de escrever e oferecer indicações de filmes e séries para os amigos.