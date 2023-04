Assinantes da Netflix estão revoltados após publicação de mau gosto

Desde o cancelamento de Warrior Nun, os fãs da série se dedicam a uma intensa campanha pelo “salvamento” da produção. A Netflix, no entanto, já deixou bem claro que a trama não será retomada. Recentemente, uma postagem da plataforma no Instagram, considerada “problemática” e “de mau gosto”, deixou os fãs de Warrior Nun ainda mais irritados.

“Ava e as irmãs da Ordem fazem novas alianças e resolvem derrubar um falso profeta determinado a dominar o mundo”, afirma a sinopse oficial da 2ª (e última) temporada de Warrior Nun.

Protagonizada por Alba Baptista (Fátima: A História de um Milagre), a série conta também com Thekla Reuten (Operação Red Sparrow), Lorena Andrea (A Pequena Sereia), Kristina Tonteri-Young (Outside the Wire) e Joaquim de Almeida (O Xangô de Baker Street) no elenco.

Mostramos abaixo como a Netflix revoltou, mais uma vez, os fãs de Warrior Nun; confira! (via ScreenRant)

Com postagem no Twitter, Netflix atrai a ira dos fãs de Warrior Nun

Não há (quase) nada pior do que assistir a todos os episódios de uma série só para ela ser cancelada e terminar sem um desfecho satisfatório.

Os fãs de Warrior Nun, atualmente, passam por essa situação. Em agosto de 2022, a Netflix confirmou o cancelamento da série.

Warrior Nun, vale lembrar, lançou duas temporadas na Netflix. Ambas figuraram por um bom tempo no Top 10 da plataforma. Por isso, o cancelamento pegou muitos espectadores de surpresa.

Mesmo após a plataforma bater o martelo, os fãs de Warrior Nun não desistiram. Até hoje, os espectadores da série continuam a campanha #SaveWarriorNun nas redes sociais.

Se Warrior Nun for salva, não será pela Netflix. Na última semana, a plataforma deixou os fãs da série de fantasia e aventura ainda mais revoltados com uma postagem no Instagram.

Em uma Story publicada no perfil oficial da Netflix, a plataforma mostra um gráfico sobre os comentários dos assinantes em postagens nas redes sociais (veja abaixo).

Neste gráfico, a parcela maior (representada pela cor roxa) representa os comentários de assinantes que pedem pelo retorno de determinadas séries que já foram canceladas. A parcela (bem) menor, por sua vez, traz elogios com a plataforma.

Em outras palavras, com a postagem, a Netflix quer dizer que a maioria dos comentários de assinantes em postagens da plataforma só pede o retorno de produções canceladas.

O post, é claro, deixou os fãs de Warrior Nun muito irritados. Afinal de contas, eles realmente enchem as postagens do streaming de pedidos pela retomada da série.

“Caçoar das pessoas que pagam pelo seu serviço não é legal. Façam melhor. Comecem a escutar o que o público pede”, comentou uma assinante sobre a postagem da Netflix no Instagram.

O post foi bastante repercutido no Twitter, principalmente entre os fãs de Warrior Nun (e de outras séries que foram canceladas pela Netflix).

“Netflix, você nunca mereceu esse elenco. Você nunca mereceu essa história, e nunca mereceu a nossa assinatura. Não merece nada que Warrior Nun deu a você. E agora, ousa nos zoar?”, disse outro espectador, junto com uma foto do elenco da série.

Para a maioria dos espectadores, a postagem do streaming não passa de um tiro no pé, comprovando que a equipe de social media da Netflix não sabe lidar com o público.

“Imagina se orgulhar da maior parte do público detestar os seus produtos?”, comenta outro fã de Warrior Nun.

Você pode conferir as 2 temporadas de Warrior Nun na Netflix.

