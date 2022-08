Astro da DC fala de rivalidade com seu irmão na Marvel

O astro de Stargirl, Luke Wilson, falou sobre a rivalidade com seu irmão, Owen Wilson, que está na Marvel.

A série da DC está prestes a estrear, chegando com sua terceira temporada no dia 31 deste mês. Por sua vez, a segunda temporada de Loki está muito longe.

Continua depois da publicidade

Luke Wilson, que interpreta Pat Dugan, falou sobre a rivalidade saudável com seu irmão, que dá vida a Mobius M. Mobius no MCU (via ComicBook).

“Era engraçado, chegávamos em casa no final do dia e ele dizia: ‘Como foi seu dia?’ E eu respondia: ‘Foi bom, eu estava lutando contra Eclipso!'”, relembrou o ator.

O ator da DC revelou que dividia a mesma casa com o irmão, e elogiou Tom Hiddleston, intérprete de Loki. Wilson comenta que gosta de ter um bom convívio com o pessoal da Marvel.

“Foi interessante que nós dois estivéssemos divididos em casa, mas o pessoal da Marvel, eu gosto de estar perto deles. Eles são pessoas legais, Tom Hiddleston era um cara legal”, disse Wilson.

Stargirl brilha novamente

Com o subtítulo de “Frenemies”, a terceira temporada de Stargirl terá Mister Bones como principal vilão, sendo interpretado por Keith David.

Outros heróis, além do Starman, já retornaram, como o Flash Jay Garrick, sendo interpretado por John Wesley Shipp.

“Stargirl conta a história de Courtney Whitmore, estudante forçada a se mudar para uma nova cidade, depois que sua mãe se casa novamente. Ela só não esperava que seu padrasto, Pat Dugan, costumava ser Stripesy, o braço direito do herói Starman”, diz a sinopse da série

Criada por Geoff Johns, a heroína homenageia a irmã do autor de quadrinhos que faleceu em um acidente de avião.

Geoff Johns também criou a série, que conta em seu elenco com Brec Bassinger, Luke Wilson, Amy Smart, Cameron Gellman, Yvette Monreal, Joel McHale, Meg DeLacy, entre outros.

A terceira temporada de Stargirl estreia em 31 de agosto. A série está disponível no HBO Max.

Sobre o autor Gabriel Silveira Estudante de jornalismo, apreciador da Sétima Arte e o maior fã do Batman de todos os tempos.