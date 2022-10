Astro da DC revela detalhes importantes sobre spin-off de Batman

Com o enorme sucesso de Batman – o filme que traz Robert Pattinson como o personagem titular – a HBO Max confirmou a produção de alguns spin-offs da trama. Entre esses vindouros projetos, o mais aguardado é do Pinguim, que foca no vilão de Colin Farrell. Recentemente, o astro revelou detalhes importantes sobre a série.

“Batman se aventura no submundo de Gotham City quando um assassino sádico deixa para trás um rastro de pistas enigmáticas. À medida que os planos do criminoso se tornam mais claros, o herói deve forjar novos relacionamentos, desmascarar o culpado e fazer justiça”, afirma a sinopse oficial de Batman.

Continua depois da publicidade

Além de Robert Pattinson como o herói da DC, e Colin Farrell como o Pinguim, o elenco de Batman conta com Zoe Kravitz (Mulher-Gato), Paul Dano (Charada), Jeffrey Wright (Comissário Gordon) e Andy Serkis (Alfred).

Mostramos abaixo tudo que Colin Farrell revelou sobre o spin-off do Pinguim no HBO Max; confira.

Spin-off do Pinguim no HBO Max será ambientado logo após a trama de Batman

Em setembro de 2021, a HBO Max confirmou a produção de “The Penguin” (O Pinguim), um spin-off que abordará a ascensão do personagem de Colin Farrell no submundo criminoso de Gotham.

Durante uma entrevista com o site Extra, Colin Farrell revelou detalhes cruciais sobre a vindoura minissérie.

Segundo o ator, a trama de The Penguin será ambientada, aproximadamente, uma semana depois dos eventos de Batman – logo após a inundação da cidade.

“O roteiro do primeiro episódio começa com os meus pés percorrendo a água. Lembro de ler esse roteiro e pensar: ‘Meu Deus!”, explicou o ator.

Em outra entrevista, desta vez com o site Collider, Farrell falou sobre a duração da série o objetivo da história.

“O primeiro episódio é gostoso e incomum, principalmente na caracterização do personagem e na maneira como o Matt Reeves imaginou essa versão do Pinguim. Acho que teremos umas 6 ou 8 horas de história”, comentou Farrell.

Considerando que cada episódio de The Penguin tem 1 hora, a minissérie deve contar com 6 ou 8 capítulos.

A série do Pinguim, como citamos acima, não é o único derivado de Batman. O HBO Max também confirmou a produção de outros spin-offs.

Em 2020, Matt Reeves (em parceria com Terrence Winter) anunciou a produção de uma série ambientada no Departamento de Polícia de Gotham, com Jeffrey Wright (Comissário Gordon) no papel principal. Porém, em março deste ano, o projeto foi cancelado.

Além disso, a HBO Max anunciou, em 2022, a produção de uma série sobre o Hospício Arkham. Sem mais detalhes, os representantes da plataforma afirmaram que o projeto será “assustador”.

As séries de Batman ainda não têm previsão de estreia no HBO Max. Os outros projetos da DC estão disponíveis na plataforma.

Sobre o autor Alexandre Guglielmelli Formado pela PUC Minas, sou especialista em filmes de terror, reality shows e cultura pop. Nas horas vagas, gosto de escrever e oferecer indicações de filmes e séries para os amigos.