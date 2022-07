Astro de A Casa do Dragão comenta sobre final controverso de Game of Thrones

Um dos atores da série derivada de Game of Thrones, A Casa do Dragão, comentou sobre o final controverso do programa original.

Paddy Considine, que viverá o rei Viserys I Targaryen, foi entrevistado recentemente para promover o spin-off, que será lançado na HBO Max.

Continua depois da publicidade

Em um dos momentos, ele abordou o final de Game of Thrones, que gerou muitas controvérsias entre os fãs e até hoje é motivo de discussão (via ScreenRant).

“Quando você vive com algo por tantos anos e assiste esses personagens nessa aventura, acho que as pessoas começam a escrever seus próprios finais”, disse o astro. “Sinto que um pouco disso provavelmente aconteceu. E eu provavelmente fui um deles também.”

Os comentários do astro sugerem que ele tinha uma ideia bem diferente do final apresentado na série, assim como os fãs.

O Futuro do universo de Game of Thrones

A Casa do Dragão é uma grande aposta da HBO, que sempre se interessou pela ideia de uma série derivada de Game of Thrones.

Apesar do seu encerramento controverso, Game of Thrones marcou época durante a maior parte do seu tempo na TV.

A série quebrou recordes de audiência para a HBO e recebeu elogios do público e da crítica. Resta saber se A Casa do Dragão terá uma recepção parecida.

A Casa do Dragão chega na HBO Max em 21 de agosto de 2022

Sobre o autor Gabriel Silveira Estudante de jornalismo, apreciador da Sétima Arte e o maior fã do Batman de todos os tempos.