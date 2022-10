Astro de A Casa do Dragão revela se Criston Cole ainda ama Rhaenyra

Interpretado por Fabien Frankel, Sor Criston Cole é um dos personagens mais polêmicos (e detestados) de A Casa do Dragão. O integrante da Guarda Real é movido, principalmente, por ressentimento e amargura. Mas afinal: por trás de tanto ódio, será que Criston Cole ainda ama Rhaenyra? O intérprete do personagem discutiu a possibilidade em uma entrevista recente.

“Antes do inverno, o fogo reinava. Viaje 200 anos no passado para descobrir o universo e a verdade sobre esta família. A loucura dos Targaryen mudou o destino de Westeros para sempre? É hora de descobrir”, afirma a sinopse oficial de A Casa do Dragão no HBO Max.

Continua depois da publicidade

O elenco de A Casa do Dragão conta com Matt Smith (Daemon), Emma D’Arcy (Rhaenyra), Paddy Considine (Viserys), Olivia Cooke (Alicent), Eve Best (Rhaenys), Steve Toussaint (Corlys) e Fabien Frankel (Criston).

Revelamos abaixo tudo que Fabien Frankel falou sobre o relacionamento de Criston Cole e Rhaenyra em A Casa do Dragão; confira.

#image_title

Para Fabien Frankel, Rhaenyra sempre será o primeiro amor de Criston Cole

Criston Cole nem estaria em A Casa do Dragão se não fosse por Rhaenyra. O guerreiro só é escolhido para integrar a Guarda Real por intermédio da Targaryen.

O relacionamento dos personagens não demora a ganhar contornos mais românticos. No quarto episódio da 1ª temporada, Rhaenyra perde a virgindade com o cavaleiro. No capítulo seguinte, Criston tenta convencer a amada a abandonar suas responsabilidades e fugir com ele

Obviamente, a Targaryen não aceita a proposta. A partir daí, Criston Cole passa a nutrir um enorme ressentimento pela Princesa.

Porém, em uma entrevista ao jornal The New York Times, Fabien Frankel afirmou que, mesmo apoiando a Rainha Alicent, Criston Cole continua apaixonado por Rhaenyra.

“Primeiro amor é primeiro amor. Acho que todo mundo sempre vai amar a pessoa por quem se apaixonou pela primeira vez. Desde a primeira vez que você ouve aquela bela música, sempre vai amá-la, mesmo que a tenha ouvido uma centena de vezes. Afinal, você ainda se lembra da primeira vez que a ouviu. Então, ele sempre amará Rhaenyra”, explicou o ator.

Com a progressão de A Casa do Dragão, é difícil acreditar que o Criston Cole atual (que mata idosos inocentes por opiniões contrárias) é o mesmo cavaleiro charmoso que ganhou o coração de Rhaenyra nos primeiros episódios.

O arco de Criston Cole é um dos mais interessantes da série, já que o personagem começa como um verdadeiro “príncipe encantado” e termina como um dos maiores vilões da história.

O episódio final da 1ª temporada de A Casa do Dragão vai ao ar neste domingo (23) no HBO Max.

Sobre o autor Alexandre Guglielmelli Formado pela PUC Minas, sou especialista em filmes de terror, reality shows e cultura pop. Nas horas vagas, gosto de escrever e oferecer indicações de filmes e séries para os amigos.