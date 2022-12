Astro de A Casa do Dragão trabalhou em The Witcher no mesmo dia

A série A Casa do Dragão é um grande sucesso da HBO Max, assim como The Witcher é para a Netflix. Porém, as produções compartilharam um ator no mesmo dia, que chegou a gravar cenas para os seriados.

“Os apoiadores de Aegon Targaryen entram em conflito com os adeptos de sua meia-irmã, Rhaenyra, pelo trono de Viserys I, seu falecido pai, iniciando uma guerra civil cerca de 200 anos antes dos eventos retratados em Game of Thrones”, diz a sinopse.

A série é estrelada por Matt Smith, conhecido por The Crown e Morbius, Emma D’Arcy, de Truth Seekers, e Olivia Cooke, de Motel Bates. Paddy Considine, Emily Carey e Milly Alcock completam o elenco.

Revelamos abaixo qual ator que conseguiu ter a façanha de conseguir gravar cenas para A Casa do Dragão e The Witcher no mesmo dia; confira (via Looper).

Graham McTavish esteve no set das duas séries no mesmo dia

O ator Graham McTavish conseguiu se virar muito bem e gravar cenas na primeira temporada de A Casa do Dragão e na segunda temporada de The Witcher no mesmo dia.

Durante uma recente entrevista ao The New York Post, McTavish comentou como ele conseguiu se conectar aos seus personagens em narrativas diferentes.

“Se tiver uma espada, uma capa e talvez uma vela e um cavalo, estou lá. Durmo com essas coisas ao lado da minha cama. Bem, talvez não o cavalo. Mas estou muito sintonizado com meu tipo de eu fantástico”, disse ele.

Em The Witcher, McTavish interpretou Sigismund Dijkstra, em apenas três episódios na segunda temporada do seriado.

Por sua vez, em A Casa do Dragão, o ator viveu Sor Harrold Westerling. Não se sabe se ele poderá retornar nas duas produções.

A segunda temporada de A Casa do Dragão deve retornar na HBO Max em 2024. Por sua vez, a terceira temporada de The Witcher estreia em 1 de fevereiro de 2023 na Netflix.

Sobre o autor Gabriel Silveira Estudante de jornalismo, apreciador da Sétima Arte e o maior fã do Batman de todos os tempos.