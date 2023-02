Astro de Alquimia das Almas é cantor e já tem data para lançar álbum

Alquimia das Almas é, sem sombra de dúvidas, um dos k-dramas mais populares da Netflix. Atualmente, a série lança (semanalmente) os episódios da 2ª temporada. Muitos fãs não sabem, mas Hwang Min-hyun – um dos astros da série – também é cantor, e em meio à estreia internacional do segundo ano, se prepara para lançar mais um álbum.

“Uma feiticeira poderosa no corpo de uma mulher cega é convocada a mudar o destino de um homem de uma renomada família”, descreve a sinopse oficial de Alquimia das Almas na Netflix.

Criada por Hong Jung-eun e Hong Mi-ran, Alquimia das Almas tem Lee Jae-wook, Jung So-min e Hwang Min-hyun no elenco principal.

Mostramos abaixo tudo que os fãs de Alquimia das Almas precisam saber sobre o novo projeto de Hwang Min-hyun!

Astro de Alquimia das Almas se prepara para lançar novo álbum

Na trama de Alquimia das Almas, o ator e cantor sul-coreano Hwang Min-hyun interpreta Seo Yul, o primogênito da Família Seo.

O personagem, de acordo com o site FilmFugitives, é um gênio, tendo aprendido diversos feitiços antes dos colegas.

Antes do lançamento de Alquimia das Almas, Hwang Min-hyun já era bastante famoso como o vocalista da boy band NU’EST.

O cantor permaneceu no conjunto até 2022, ano em que a NU’EST se separou. A partir daí, o ator sul-coreano confirmou o início de sua carreira solo.

Em 6 de fevereiro de 2023, o ator usou as redes sociais para divulgar um teaser de 11 segundos sobre seu álbum de estreia. Segundo o clipe, o primeiro disco de Hwang Min-hyun, batizado de “Truth or Lie” (Verdade ou Mentira) será lançado no dia 27 de fevereiro de 2023.

Até o momento, a lista de músicas do novo álbum ainda não foi divulgada. Muito conhecido no mundo do k-pop, Hwang é o terceiro membro da NU’EST a iniciar uma carreira solo.

Baekho, em outubro de 2022, lançou “Absolut Zero”, e no mesmo ano, Kim Jong-hyun (conhecido anteriormente como JR), celebrou o lançamento de ‘MERIDIEM”.

Na TV, além de interpretar Seo Yul em Alquimia das Almas, Hwang Min-hyun também está em produções como Live On e Useless Lies.

Em uma entrevista publicada antes do lançamento de Alquimia das Almas 2, o ator revelou como sua experiência musical influenciou sua performance na série.

“No começo, gravar cenas de ação não era meu forte, mas meu desejo de completar todas as cenas por conta própria cresceu e, por isso, trabalhei muito. Inevitavelmente, acho que dançar e memorizar coisas (como idol) me ajudou a memorizar as sequências de ação”, comentou o ator.

A Netflix lança, atualmente, a 2ª temporada de Alquimia das Almas.

