Astro de Andor diz estar feliz com o fim da série

Diego Luna, astro de Andor, confessou que está feliz com o fim da série derivada de Star Wars: Rogue One.

Luna interpreta o personagem titular na série, cuja 1ª temporada foi bem avaliada pela crítica e a 2ª e última temporada está a caminho.

“Tem sido agridoce porque todos os dias sei que estou um dia mais perto do fim. Foi muito bom abordar uma série sabendo que há um final. Isso não costuma acontecer!”, disse Luna em entrevista à Variety.

“A nova conversa no set com o streaming são as pessoas falando sobre o possível futuro. Tipo, ‘Bem, pode haver uma segunda ou terceira temporada’. Acho que essa coisa de deixar tudo em aberto está trazendo ansiedade aos atores que precisam ser tratados. Estamos todos pensando em algo que não podemos saber”, acrescentou.

Luna esclareceu que a segunda temporada de Andor terminará exatamente onde Rogue One começa, explicando que isso faz sua história de Star Wars parecer um “longo filme”.

“Tem um começo e um fim. Todos sabemos o que vai acontecer. Há algo interessante na segunda temporada, que é que tenho uma sensação diferente a cada dia que vou ao set”, disse Luna.

Anteriormente, Luna disse que é importante para sua “saúde mental” que Andor seja encerrada na segunda temporada e não continue.

“Esta é a última temporada de Andor. É apenas uma série de duas temporadas, o que é muito importante para minha saúde mental. Mas sabendo que é o fim, quero aproveitar e tirar o melhor proveito dessa experiência”, finalizou.

Andor está disponível no Disney+.

