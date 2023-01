Astro de Arrow revela exigência para retornar ao papel

O principal astro de Arrow, Stephen Amell, parece ainda flertar com o Arqueiro Verde, e revelou sua exigência para retornar ao papel.

Com as recentes mudanças na DC provocadas por James Gunn, há grandes possibilidades de Oliver Queen fazer sua estreia no cinema.

Continua depois da publicidade

Em recente entrevista para o podcast Inside of You do ator Michael Rosenbaum, Amell comentou que retornaria ao capuz, mas tudo iria depender do espetáculo, enredo e até do salário (via ComicBook).

“Ah, tudo dependeria. O enredo. O dinheiro. Menos ainda o dinheiro. Este é um caso único, certo? Você vai voltar para um episódio ou dois episódios. Você não vai voltar para recriar a série. Então você conhece o dinheiro, todo mundo vai pechinchar, mas você não vai ganhar 4 milhões de dólares extras com eles”, disse o ator.

“Então, eu pensaria comigo mesmo, como um fã de qualquer programa, como ficaria empolgado se certo personagem aparecesse. Desse ângulo, eu provavelmente pensaria, sim, vamos fazer isso. Mas, novamente, depende do espetáculo”, concluiu ele.

Stephen Amell como Arqueiro Verde

Ator também viveria o herói no cinema

Em recente entrevista, o ator parece ter conhecimento sobre algumas mudanças na DC após a criação da DC Studios, liderada por James Gunn e Peter Safran.

Amell revelou que voltaria a interpretar o Arqueiro Verde para um filme, o que marcaria seu primeiro papel em um longa da DC.

“Se eu for fazer parte do DCEU, provavelmente gostaria apenas de interpretar o Arqueiro Verde lá. Não sei. Se eu tivesse que escolher um, escolheria meu próprio filme, apenas porque há tantas coisas que eu gostaria de fazer em Arrow que não poderíamos necessariamente fazer na TV”, disse o ator.

O ator também foi questionado se interpretaria outro personagem, e respondeu que poderia viver um vilão do Batman que ninguém ainda interpretou.

“Ah, apenas me encontre um bom vilão do Batman que ninguém interpretou ainda e eu o interpretarei”, disse ele.

Arrow está disponível na Netflix.

Sobre o autor Gabriel Silveira Estudante de jornalismo, apreciador da Sétima Arte e o maior fã do Batman de todos os tempos.