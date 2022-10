Astro de Borat pode ser o Mephisto do MCU

O astro de Borat, Sacha Baron Cohen, pode ser o vilão Mephisto em futuros projetos do MCU.

Especulado para aparecer desde WandaVision, o vilão acabou não fazendo sua estreia, apesar dos fãs acreditarem que ele está presente em algum novo filme da Marvel.

De acordo com um novo rumor, o The Cosmic Circus afirma que Cohen foi escalado para finalmente viver Mephisto e fazer a estreia do personagem (via CBR).

Segundo a jornalista Lizzie Hill, o vilão será introduzido na série Coração de Ferro, que vai seguir Riri Williams substituindo Tony Stark.

Apesar do rumor, a Marvel Studios não revelou nada oficialmente, e o mistério sobre a aparição do personagem ainda continua.

Nova série da Marvel

Coração de Ferro será uma das novas séries da Marvel para o Disney+. O serviço de streaming também conta com Ms. Marvel, Cavaleiro da Lua e Loki, entre outras produções.

Antes disso, a personagem Riri Williams deve ter uma participação em Pantera Negra: Wakanda Para Sempre (Pantera Negra 2), que chega aos cinemas em 10 de novembro.

Coração de Ferro chega ao catálogo do Disney+ apenas em 2023.

