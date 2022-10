Astro de Breaking Bad está escrevendo revival de série querida

Um dos astros da série de sucesso Breaking Bad, Bryan Cranston, revelou que está escrevendo um revival de uma série querida e clássica sitcom dos anos 2000.

Em recente entrevista para a Fox News, o ator Frankie Muniz, comentou que Cranston está desenvolvendo um novo olhar para Malcolm in the Middle.

Muniz esteve no elenco da série original, e interpretou Malcolm, o personagem principal, um garoto gênio que tinha que lidar com seus irmãos e pais.

“Eu sei que Bryan Cranston está realmente interessado na ideia e ele está escrevendo o roteiro e fazendo tudo acontecer”, disse Muniz. “Então, pode haver algo. Eu cairia 100 por cento. Mas não sei – veremos o que acontece.”

O astro, que gostaria de participar do revival, comentou que chegou a ver todas as sete temporadas com sua esposa. Ele ainda admitiu querer saber o que a família da série está fazendo, atualmente.

“Quando eu estava filmando o programa, obviamente eu era uma criança. Fizemos sete temporadas, 151 episódios. Eu realmente não assisti ao programa quando estava no ar, mas agora assisti ao programa com minha esposa”, comentou ele. “Assistimos a todos os 151 episódios. Eu posso me separar de estar nele e assistir como um fã. Eu adoraria saber o que a família está fazendo.”

O que se sabe sobre o revival?

Criada por Linwood Boomer, a sitcom foi ao ar por sete temporadas na Fox, entre 2000 e 2006, e seguiu a família de classe média baixa de Malcolm.

O garoto era um estudante do ensino médio a um nível de um gênio, e tinha que lidar com seus três irmãos e pais, além da escola.

Cranston esteve no elenco, e interpretou o pai de Malcolm, Hal, enquanto Jane Kaczmarek como a mãe Lois, Christopher Kennedy Masterson como Francis, Justin Berfield como Reese e Erik Per Sullivan como Dewey.

A série foi um grande sucesso, e foi indicada ao Peabody Award, sete vezes ao Emmy Awards, um Grammy e sete vezes ao Globo de Ouro.

Pouco tempo depois, Cranston interpretou Walter White em Breaking Bad, série da AMC, que foi ao ar de 2008 a 2013, com cinco temporadas.

Por enquanto, há poucas informações sobre o revival que Cranston está escrevendo, com apenas ele envolvido na produção até o momento.

Malcolm in the Middle está disponível no Disney+.

