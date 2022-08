Astro de Breaking Bad prova que ele seria um ótimo X-Men no MCU

Giancarlo Esposito conquistou legiões de fãs ao interpretar Gus Fring em Breaking Bad, que também tem um papel muito importante em Better Call Saul, série prelúdio sobre o advogado titular. Recentemente, ele expressou o desejo de viver Charles Xavier no Universo Cinematográfico Marvel (MCU) e ele seria perfeito para o papel.

A fase 4 do MCU continua a expandir consideravelmente o escopo da franquia, e com a Ms. Marvel confirmando mutantes nesse universo, é apenas uma questão de tempo até que os X-Men sejam introduzidos.

Depois de anos de filmes de X-Men existentes independentemente do MCU devido à Fox possuir os direitos dos personagens, os heróis icônicos finalmente se juntarão à maior franquia de Hollywood.

A questão agora é quem exatamente será escalado para preencher os papéis de destaque dos X-Men.

Até agora, Patrick Stewart e James McAvoy preencheram o papel do Professor X em filmes live-action, mas a escalação de Esposito traria algo novo e interessante para o personagem.

Uma coisa que faz Esposito se destacar é que ele ganhou destaque com papéis vilões, incluindo o chefão da droga Gustavo Fring em Breaking Bad e Better Call Saul, Moff Gideon em The Mandalorian, e Stan Edgar em The Boys.

Como Giancarlo Esposito sabe interpretar um grande vilão, pode ser difícil imaginá-lo no papel heroico do Professor X. No entanto, são exatamente as qualidades que fazem de Esposito um bom vilão que o tornam um excelente ajuste para o líder dos X-Men.

O estoicismo calmo de Esposito tem sido usado para criar vários vilões excepcionais, mas também é uma qualidade que poderia se emprestar brilhantemente ao líder telepático dos mutantes do MCU.

Giancarlo Esposito daria um ótimo Professor Xavier

A presença calma e recolhida de Giancarlo Esposito na tela permitiu que ele se tornasse um vilão inesquecível, mas também se traduziria bem para o papel do Professor X no MCU.

Os heróis da franquia são geralmente caracterizados como figuras maiores do que a vida, que oferecem oportunidades consistentes para comédia leve, de modo que uma abordagem mais estoica para o líder dos mutantes seria uma mudança refrescante.

Além disso, se qualquer personagem do MCU precisa quebrar seu molde de herói estabelecido, é o Professor X, já que ele é tipicamente uma figura mais séria do que a maioria dos heróis da Marvel.

Curiosamente, o papel do Professor X em muitas histórias da Marvel poderia realmente fazer uso da experiência de vilão de Giancarlo Esposito. Como líder dos X-Men, o Professor X é um dos mutantes mais proeminentes da Marvel, e muitas vezes encontra-se em desacordo com outros heróis, particularmente os Vingadores.

Embora não haja indicação de um confronto entre os Vingadores e os X-Men tão cedo, é possível que os objetivos dos mutantes do MCU nem sempre se igualem aos dos Vingadores. Isso permitiria que a veia vilanesca de Esposito brilhasse sutilmente, pois ele seria um potencial aliado e uma ameaça potencial aos heróis existentes do MCU.

Breaking Bad e Better Call Saul estão disponíveis na Netflix.

Sobre o autor Guilherme Coral Refugiado de uma galáxia muito muito distante, caí neste planeta do setor 2814 por engano. Fui levado, graças à paixão por filmes e séries, ao curso de Cinema e Audiovisual e atualmente me aventuro pela faculdade de Jornalismo.