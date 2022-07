Astro de Bridgerton apoia troca de ator para querido personagem

Bridgerton é um dos maiores fenômenos da Netflix, a produção que contabiliza duas temporadas, teve uma saída do elenco inesperada na segunda temporada, mas o ator Regé-Jean Page veio a público dizer sua opinião sobre o caso.

Regé-Jean Page se consagrou como Simon Basset, o personagem trouxe o ator até o estrelato, antes ele havia sido recusado em Krypton, após a primeira temporada de sucesso, Regé abandonou a série.

Em recente entrevista a Variety, o ator admite que não se importa se eles reformularem seu personagem em temporadas futuras: “Eles são livres para fazer o que quiserem. Shonda (Rhimes) e eu tivemos uma conversa maravilhosa no final da 1ª temporada. Ficamos muito felizes com a forma como conseguimos aterrissar nessa (conclusão)” (via ScreenRant)

O que atraiu Regé para Bridgerton foi que o arco de seu personagem estava contido em uma única temporada história, deixando o ator livre para outros papéis, se Bridgerton irá escolher outro ator para interpretar o Duque de Hastings não há informações, mas detalhes da terceira temporada já foram revelados.

Simon Basset, Duque de Hastings se tornou famoso popular de Bridgerton

Mais sobre Bridgerton da Netflix

A produção acompanha a história da Família Bridgerton, um clã de aristocratas vivendo em Londres durante o período da Regência, no início do século XIX. Mesmo durando poucas décadas, a Regência é conhecida como uma época de grandes avanços e tendências diferenciadas nas belas-artes, arquitetura, moda e etiqueta.

A primeira temporada de Bridgerton foca principalmente na primogênita dos Bridgerton: Daphne. A jovem procura pelo amor verdadeiro e um casamento à altura após ser apresentada à sociedade em 1813 pela Rainha Charlotte.

Enquanto lida com as expectativas da elite, Daphne é obrigada a lidar com os escandalosos boatos divulgados pela Lady Whistledown, a misteriosa autora de um “boletim de fofocas” publicado semanalmente. Na segunda temporada, o foco passa para Anthony. Até por conta disso, Daphne tem uma presença menor.

A segunda temporada de Bridgerton já está disponível na Netflix.

