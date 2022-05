Astro de Bridgerton saiu correndo do set após cena traumatizante

Jonathan Bailey ganhou mais destaque na segunda temporada de Bridgerton como Anthony. Mas, com isso, vieram mais cenas apimentadas.

O astro contou ao Los Angeles Times (via Insider) sobre um momento constrangedor das gravações, que o levou a sair correndo do set após o dia de trabalho. A cena em questão o mostrava na banheira.

No entanto, Bailey disse ao Los Angeles Times que estava “um pouco envergonhado” ao filmar uma dessas cenas em uma banheira.

“Na verdade, havia uma câmera na água entre minhas pernas olhando para mim”, lembrou Bailey. “Então foi quase como um parto na água. E eu me lembro, fiquei tão chocado comigo mesmo depois do dia que tínhamos experimentado e fiquei tão confuso, porque você realmente não pode explicar isso para ninguém”.

O ator continuou: “Foi logo quando as regras de quarentena mudaram e você podia encontrar pessoas do lado de fora, então eu fui a um pub naquela noite e bebi uma cerveja com meus amigos. Quando me levantei para a segunda rodada, vi que algo estava me incomodando. E percebi que ainda estava com minha tanga de modéstia, porque estava tão traumatizado e corri tão rápido do set que nem a tirei. Ainda a tenho até hoje”.

Bridgerton tem duas temporadas na Netflix. A terceira temporada focará em outros personagens.

Sobre o autor Guilherme Coral Refugiado de uma galáxia muito muito distante, caí neste planeta do setor 2814 por engano. Fui levado, graças à paixão por filmes e séries, ao curso de Cinema e Audiovisual e atualmente me aventuro pela faculdade de Jornalismo.